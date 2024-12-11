Орбан созвонился с Путиным и заявил о «самых опасных неделях российско-украинской войны»

Венгерский премьер заявил, что предпринимает все возможные дипломатические шаги, чтобы «выступить в пользу прекращения огня и мирных переговоров».

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с Путиным. Темой общения была война в Украине.

Орбан в соцсети Х заявил, что предпринимает все возможные дипломатические шаги, чтобы «выступить в пользу прекращения огня и мирных переговоров».

«Сегодня утром у меня был часовой телефонный разговор с президентом Путиным. Это опасные недели российско-украинской войны», — написал венгерский премьер.

Накануне Орбан заявил, что встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом. К разговору присоединились будущий советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолц и бизнесмен Илон Маск.

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