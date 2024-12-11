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Поражение объектов в России и ситуация на фронте — Зеленский заслушал доклад Сырского и назвал основные цели для ВСУ

13:59, 11 декабря 2024
Владимир Зеленский отметил, что в ноябре и декабре армия РФ терпит рекордные потери.
Поражение объектов в России и ситуация на фронте — Зеленский заслушал доклад Сырского и назвал основные цели для ВСУ
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Президент Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об ударах по территории России, ситуации на фронте и российских потерях. Он поблагодарил воинов, нанесших минувшей ночью ощутимые удары по российским целям.

"Поражены военные объекты на территории России, а также объекты топливно-энергетического комплекса, работающего на агрессию против нашего государства и людей. Главком доложил о деталях поражения. Это именно такие дальнобойность и точность, которые шаг за шагом возвращают Россию в реальности – к реальности того, что войну нужно завершать», – написал Зеленский в Телеграм.

Также он рассказал, что Сырский доложил по всем основным фронтовым направлениям. Сейчас наиболее горячие – в Донецкой области, а именно Покровское и Кураховское направления. Была рассмотрена ситуация в районах проведения Курской операции.

"Продолжаются жестокие бои. Российская армия, как и в ноябре, сейчас, в декабре, рекордно тратит своих людей в боях и штурмах. В эти месяцы – ноябрь и декабрь – рекордные российские потери", – отметил Президент.

Зеленский поблагодарил за стойкость, особо отметил 68 отдельную егерскую бригаду, 25 отдельную воздушно-десантную бригаду и 38 отдельную бригаду морской пехоты.

"Максимально уменьшаем российский военный потенциал – это наша основная цель сейчас", – подытожил Глава государства.

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россия ВСУ Украина война Владимир Зеленский Александр Сырский

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