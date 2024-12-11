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Ураження об'єктів у Росії та ситуація на фронті — Зеленський заслухав доповідь Сирського і назвав основну мету для ЗСУ

13:59, 11 грудня 2024
Володимир Зеленський відзначив, що в листопаді та грудні армія РФ зазнає рекордних втрат.
Ураження об'єктів у Росії та ситуація на фронті — Зеленський заслухав доповідь Сирського і назвав основну мету для ЗСУ
Фото: ОП
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Президент Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про удари по території Росії, ситуацію на фронті та російські втрати.  Він подякував воїнам, які завдали минулої ночі відчутних ударів по російських цілях.

"Уражені військові об’єкти на території Росії, а також об’єкти паливно-енергетичного комплексу, який працює на агресію проти нашої держави та людей. Головком доповів щодо деталей ураження. Це саме такі далекобійність і влучність, які крок за кроком повертають Росію до реальності – до реальності того, що війну потрібно завершувати", – написав Зеленський в Телеграм.

Також він розповів, що Сирський доповів щодо всіх основних фронтових напрямків. Наразі найбільш гарячі – на Донеччині, а саме Покровський та Курахівський напрямки. Було розглянуто ситуацію в районах проведення Курської операції.

"Тривають жорстокі бої. Російська армія, як і в листопаді, зараз, у грудні, рекордно витрачає своїх людей у боях і штурмах. Цими місяцями – листопад і грудень – рекордні російські втрати", – зазначив Президент.

Зеленський подякував за стійкість, особливо відзначив 68 окрему єгерську бригаду, 25 окрему повітряно-десантну бригаду та 38 окрему бригаду морської піхоти.

"Максимально зменшуємо російський воєнний потенціал – це наша основна мета зараз", – підсумував Глава держави.

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росія ЗСУ Україна війна Володимир Зеленський Олександр Сирський

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