Україна та Польща узгодили повернення понад $5 млн незаконних виведених коштів

Україна та Польща домовились про повернення арештованих активів – перший кейс на $5 мільйонів.

Фото: АРМА

Українське Агентство з розшуку та менеджменту активів та Національна прокуратура Польщі узгодили механізм повернення незаконно виведених коштів в Україну. Першим практичним кейсом стане повернення понад 5 мільйонів доларів. Про це повідомили в АРМА.

«Ми працюємо на конкретний результат для України. Сьогодні узгодили практичні механізми виконання судових рішень обох країн щодо повернення понад 5 мільйонів доларів США, які були незаконно виведені з України. Потужна підтримка польських колег свідчить про реальну можливість знайти дієвий механізм повернення цих коштів», — заявила Голова АРМА Олена Дума.

Повернення коштів планується здійснити шляхом передачі речових доказів або через міжнародну правову допомогу. Незважаючи на спроби перешкод із боку зацікавлених осіб, Україна та Польща мають достатньо правових інструментів для завершення процесу.

«Це буде важливий прецедент. Польща стане першою країною, яка на практиці реалізує механізм повернення арештованих коштів з закордонних рахунків. Це продемонструє світові, що такі механізми дійсно працюють», — підкреслила Олена Дума.

Повернуті кошти планують спрямувати на закупівлю військових облігацій, що забезпечить їхнє використання для зміцнення обороноздатності України.

У переговорах брала участь команда представників обох країн. Польщу представляли провідні прокурори та фахівці з економічних злочинів.

АРМА також активізувала співпрацю з Офісом Генерального прокурора України для отримання міжнародної правової допомоги в цій справі.

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