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Украина и Польша согласовали возврат более $5 млн незаконно выведенных средств

18:00, 11 декабря 2024
Украина и Польша договорились о возвращении арестованных активов – первый кейс на $5 миллионов.
Украина и Польша согласовали возврат более $5 млн незаконно выведенных средств
Фото: АРМА
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Украинское Агентство по розыску и менеджменту активов и Национальная прокуратура Польши согласовали механизм возврата незаконно выведенных средств в Украину. Первым практическим кейсом станет возвращение более 5 миллионов долларов. Об этом сообщили в АРМА.

«Мы работаем на конкретный результат для Украины. Сегодня согласовали практические механизмы выполнения судебных решений обеих стран по возврату более 5 миллионов долларов США, которые были незаконно выведены из Украины. Мощная поддержка польских коллег свидетельствует о реальной возможности найти действенный механизм возврата этих средств», - заявила Глава АРМА Елена Дума.

Возврат средств планируется осуществить путем передачи вещественных доказательств или через международную правовую помощь. Несмотря на попытки препятствий со стороны заинтересованных лиц, Украина и Польша имеют достаточно правовых инструментов для завершения процесса.

«Это будет важный прецедент. Польша станет первой страной, которая на практике реализует механизм возврата арестованных средств с зарубежных счетов. Это продемонстрирует миру, что такие механизмы действительно работают», - подчеркнула Елена Дума.

Возвращенные средства планируют направить на закупку военных облигаций, что обеспечит их использование для укрепления обороноспособности Украины.

В переговорах участвовала команда представителей обеих стран. Польшу представляли ведущие прокуроры и специалисты по экономическим преступлениям.

АРМА также активизировала сотрудничество с Офисом Генерального прокурора Украины для получения международной правовой помощи в этом деле.

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