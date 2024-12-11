Орбан зідзвонився з Путіним та заявив про «найнебезпечніші тижні російсько-української війни»

Угорський прем’єр заявив, що вживає всіх можливих дипломатичних кроків, щоб «виступити на користь припинення вогню та мирних переговорів».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів телефонну розмову з Путіним. Темою їхнього спілкування була війна в Україні.

Орбан в соцмережі Х заявив, що вживає всіх можливих дипломатичних кроків, щоб «виступити на користь припинення вогню та мирних переговорів».

«Сьогодні вранці у мене була годинна телефонна розмова з президентом Путіним. Це найнебезпечніші тижні російсько-української війни», — написав угорський прем'єр.

Напередодні Орбан заявив, що зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом. До розмови приєдналися майбутній радник Трампа з питань нацбезпеки Майкл Волц і бізнесмен Ілон Маск.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.