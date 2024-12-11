Украинцы в Польше стали меньше и реже отправлять деньги в Украину

В то же время возросло количество украинцев в Польше, которые передают гуманитарную помощь в Украину.

Фото: novyny.live

Граждане Украины, проживающие в Польше, стали меньше и реже отправлять деньги на Родину. Об этом свидетельствуют данные исследования Нацбанка Польши.

В исследовании говорится, что в 2024 году переводы средств из Польши делали почти 40% украинских иммигрантов, а в 2023 году этот показатель составлял 48%.

Сейчас средства пересылают те украинцы, которые имеют стабильную работу, или занимаются предпринимательством.

По словам авторов исследования, количество переводящих средства по крайней мере раз в месяц снизилось с 49% опрошенных в 2023 году до 37% опрошенных – в 2024-м. Меньше стали переводить денег в Украину и беженцы – с 60% до 33%.

В то же время, выросло количество украинцев в Польше, которые передают гуманитарную помощь в Украину. 49% респондентов признались, что передают гуманитарную помощь на Родину. Из них 39% – это беженцы и 61% – выехавшие в Польшу до 2024 года.

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