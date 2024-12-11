Практика судов
  1. В мире

Украинцы в Польше стали меньше и реже отправлять деньги в Украину

14:43, 11 декабря 2024
В то же время возросло количество украинцев в Польше, которые передают гуманитарную помощь в Украину.
Украинцы в Польше стали меньше и реже отправлять деньги в Украину
Фото: novyny.live
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Граждане Украины, проживающие в Польше, стали меньше и реже отправлять деньги на Родину. Об этом свидетельствуют данные исследования Нацбанка Польши.

В исследовании говорится, что в 2024 году переводы средств из Польши делали почти 40% украинских иммигрантов, а в 2023 году этот показатель составлял 48%.

Сейчас средства пересылают те украинцы, которые имеют стабильную работу, или занимаются предпринимательством.

По словам авторов исследования, количество переводящих средства по крайней мере раз в месяц снизилось с 49% опрошенных в 2023 году до 37% опрошенных – в 2024-м. Меньше стали переводить денег в Украину и беженцы – с 60% до 33%.

В то же время, выросло количество украинцев в Польше, которые передают гуманитарную помощь в Украину. 49% респондентов признались, что передают гуманитарную помощь на Родину. Из них 39% – это беженцы и 61% – выехавшие в Польшу до 2024 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Польша Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Для ведения Реестра кандидатов в присяжные ГСА получит доступ к Государственному реестру избирателей с персональными данными

Принятый за основу законопроект о создании суда присяжных предусматривает предоставление Государственной судебной администрации доступа к Государственному реестру избирателей и другим государственным реестрам для ведения Реестра кандидатов в присяжные.

Админсуды смогут взимать в пользу граждан штрафы с руководителей органов власти, не выполняющих судебные решения

Верховная Рада приняла закон, согласно которому в случае отказа в принятии отчета об исполнении судебного решения суд сможет наложить на руководителя субъекта властных полномочий штраф от 60 560 до 121 120 грн, половину которого будут взимать в пользу гражданина, а другую – в бюджет.

ВККС решила не приглашать Совет судей на презентацию отбора на должности судей

Высшая квалификационная комиссия судей решила, что присутствие Совета судей на «событии года» для потенциальных кандидатов на должности судей местных судов будет лишним.

Снижение возраста мобилизации в Украине обсуждалось на встрече с топ-чиновниками ЕС – вице-премьер Ольга Стефанишина

Вице-премьер Ольга Стефанишина имела дискуссию о снижении мобилизационного возраста в Украине с вице-президентом Еврокомиссии Каей Каллас.

Дорожные карты в сфере верховенства права будут предусматривать отход от конкурсов и оценок добродетели международными экспертами как признак того, что мы построили сильную демократическую систему – Ольга Стефанишина

Также, по словам Стефанишиной, до конца 2024 или в январе 2025 правительство представит план законодательной работы в сфере верховенства права.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Левчук
    Олена Левчук
    суддя Одеського окружного адміністративного суду