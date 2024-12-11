Снижение возраста мобилизации в Украине обсуждалось на встрече с топ-чиновниками ЕС – вице-премьер Ольга Стефанишина

Вице-премьер Ольга Стефанишина имела дискуссию о снижении мобилизационного возраста в Украине с вице-президентом Еврокомиссии Каей Каллас.

Топ-чиновники ЕС, как и администрация пока действующего президента США Джо Байдена, ведут разговоры о мобилизации 18-24 летних украинских мужчин. В частности, этот вопрос поднимала вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас, которая сейчас возглавила дипломатию ЕС вместо Жозепа Борреля. Об этом рассказала вице-премьер по евроинтеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина, отвечая на вопросы Радио Свобода в Брюсселе.

«Этот вопрос задавался с точки зрения того, что действительно он находится в публичном дискурсе. Но я и рада, что этот вопрос задается, потому что у нас есть очень очевидный ответ. Мы не можем принять эту критику, поскольку нет ни системы планирования, ни тренировки и оснащения украинских бригад. В условиях, когда нет такого планирования со стороны союзников, нельзя такую ​​неспособность переводить на мобилизационный возраст в Украине», – сообщила Стефанишина.

Как сообщает издание, Стефанишина имела эту дискуссию, в частности, с еврокомиссаром по вопросам обороны Андрюсом Кубилюсом и главой европейской дипломатии Каей Каллас.

«ЕС может сыграть большую роль именно в тренировке украинских военных. Способности здесь велики – вопрос планирования. При надлежащем планировании и оснащении, безусловно, вопрос мобилизации не будет предметом таких дискуссий. Поэтому, конечно, это скажем так – неприемлемая позиция.

Я говорила и «офф зе рекорд», но считаю, что это также публично должно звучать», – резюмировала Стефанишина.

Напомним, что в октябре Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что западные партнеры действительно хотели, чтобы в Украине снизили мобилизационный возраст.

«Партнеры хотели бы, чтобы у нас был уменьшен возраст. Мы пока не видим, зачем вводить эти изменения. Это небезопасно. Для этого у нас есть инструмент – у Минобороны есть контракты. По своей воле бойцы могут уходить, даже в возрасте 18 лет. Пока что так», – сказал Владимир Зеленский.

Впоследствии он повторил свой месседж 10 декабря.

Ранее советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко заявил, что политики из США оказывают давление на Президента Владимира Зеленского с тем, чтобы он подал инициативу по снижению мобилизационного возраста.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена призвала украинские власти быстро увеличить численность армии, призвав больше людей и изменив свои законы о мобилизации, чтобы разрешить призыв в армию мужчин в возрасте 18 лет. Также там выразили разочарование тем, что украинские власти не изменили законодательство, чтобы мобилизовать мужчин от 18 лет.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине придется принять трудные решения по дальнейшей мобилизации, поскольку «это критично, потому что даже с деньгами, даже с боеприпасами, на передовой должны быть люди, чтобы справиться с российской агрессией», заявил он.

11 декабря The Telegraph сообщило, что требования партнеров по мобилизации 18-летних стали предметом жесткого спора с администрацией Байдена.

Автор: Наталя Мамченко

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