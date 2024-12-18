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Слышали сигналы партнеров, но этот разговор нечестный — Зеленский отверг возможность снижения мобилизационного возраста

16:56, 18 декабря 2024
Президент подчеркнул, что Украине нужно усиливать технологическую составляющую армии.
Слышали сигналы партнеров, но этот разговор нечестный — Зеленский отверг возможность снижения мобилизационного возраста
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Как известно, администрация президента США Джо Байдена призвала украинские власти быстро увеличить численность армии, призвав больше людей и изменив свои законы о мобилизации, чтобы разрешить призыв в армию мужчин в возрасте 18 лет. Также там выразили разочарование тем, что Украина не изменила законодательство, чтобы мобилизовать мужчин в возрасте от 18 лет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина знает о сигнале партнеров о снижении мобилизационного возраста. Однако, по его словам, следует сосредоточиться на технологичности войска, а не на возрасте солдата.

«У нас мобилизационный возраст с 25 лет. От некоторых лидеров мы слышали сигналы, что «давайте снижайте возраст мобилизации». Я считаю, что сегодня это не честный разговор. Я это публично и не публично говорил лидерам. Просто это не честно. Современная война другая», - подчеркнул Глава государства в интервью Le Parisien.

Президент отметил, что в современной войне внимание сосредотачивается на использовании дронов, артиллерии, дальнобойного оружия и авиации.

«Без прикрытия неба, как можно штурмовать и идти вперед? И лидеры это знают. Для этого это знаете такие политические игры. Конечно, чем младше человек, тем он физически сильнее. Но для меня очень важно сохранить жизнь наших людей, сохранить жизнь нашей молодежи. И поэтому очень важно, прежде всего, обращать внимание на технологичность армии, а не на возраст военного», - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что ранее Ольга Стефанишина отметила, что снижение мобилизационного возраста в Украине не может быть продиктовано заявлениями чиновников Белого дома или любого другого.

Следует заметить, что представитель Госдепа США Мэтью Миллер указал, что если Украина мобилизует дополнительный человеческий ресурс, то партнеры будут готовы его оснастить и научить. В то же время Президент Украины Владимир Зеленский указал, что «мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат».

Напомним, что в октябре Владимир Зеленский отметил, что западные партнеры действительно хотели, чтобы в Украине снизили мобилизационный возраст.

«Партнеры хотели бы, чтобы у нас был уменьшен возраст. Мы пока не видим, зачем вводить эти изменения. Это небезопасно. Для этого у нас есть инструмент – у Минобороны есть контракты. По своей воле бойцы могут уходить, даже в возрасте 18 лет. Пока что так», – сказал Зеленский. Впоследствии он повторил свой месседж 10 декабря.

Ранее советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко заявил, что политики из США оказывают давление на Президента Зеленского с тем, чтобы он подал инициативу по снижению мобилизационного возраста.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине придется принять трудные решения по дальнейшей мобилизации, поскольку «это критично, потому что даже с деньгами, даже с боеприпасами, на передовой должны быть люди, чтобы справиться с российской агрессией», заявил он.

11 декабря The Telegraph сообщило, что требования партнеров по мобилизации 18-летних стали предметом жесткого спора с администрацией Байдена.

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ВСУ военные война военнослужащие Владимир Зеленский мобилизация

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