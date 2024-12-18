Орбан сделал очередное заявление о «перемирии» после критики Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на критику Президента Украины Владимира Зеленского по поводу его заявлений о «перемирии». Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
Ранее Зеленский раскритиковал венгерского премьера за попытки «посредничества».
«Мы не будем реагировать ни на какие провокации. На столе лежит предложение о прекращении огня. Принимайте его или отказывайтесь. Это ваша ответственность», – написал Орбан.
Напомним, ранее Виктор Орбан заявлял, что Украина отказалась от якобы «Рождественского перемирия». Он также утверждал, что именно он предложил это как Киеву, так и Москве.
Добавим, Зеленский заявил после сообщения Орбана о звонке Путину, что «не нужно играть на собственный имидж за счет единства».
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