В Житомирской области предприниматель построил ангар для сельхозтехники и дом в ландшафтном заказнике

По данным следствия, без разрешительных документов он выстроил ангар для хранения сельхозтехники и дом с террасой для обслуживающего персонала.

Предпринимателя из Житомирской области подозревают в незаконном строительстве ангара для сельхозтехники и дома в ландшафтном заказнике. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По данным следствия, он без каких-либо разрешительных документов занял более 1 га земли в пределах ландшафтного заказника местного значения «Гальчинский».

Таким образом, предприниматель сначала расширил свой земельный участок рядом с заказником, а впоследствии самовольно осуществил застройку территории природно-заповедного фонда. В частности, построил капитальные постройки – ангар для хранения сельхозтехники и дом с террасой для обслуживающего персонала.

Ландшафтный заказник создан в 2023 году решением Житомирского облсовета с целью сохранения видов растений и животных, которые занесены в Красную книгу, ценные природные комплексы и ландшафты, а также поддержания экологического баланса в регионе. Заказник площадью 21 га находится под охраной землепользователя – Андрушевского городского совета.

Неправомерными действиями подозреваемый причинил Андрушевской тергромаде ущерб более чем на 220 тыс грн.

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