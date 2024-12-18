Практика судів
  1. В Україні

На Житомирщині підприємець спорудив ангар для сільгосптехніки та будинок у ландшафтному заказнику

22:54, 18 грудня 2024
За даними слідства, без дозвільних документів він збудував ангар для зберігання сільгосптехніки та будинок з терасою для обслуговуючого персоналу.
На Житомирщині підприємець спорудив ангар для сільгосптехніки та будинок у ландшафтному заказнику
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Підприємця з Житомирської області підозрюють у незаконному спорудженні ангара для сільгосптехніки та будинку у ландшафтному заказнику. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

За даними слідства, він без будь-яких дозвільних документів зайняв понад 1 га землі у межах ландшафтного заказника місцевого значення «Гальчинський».

У такий спосіб підприємець спочатку розширив власну земельну ділянку поруч із заказником, а згодом самовільно здійснив забудову території природно-заповідного фонду. Зокрема, збудував капітальні споруди – ангар для зберігання сільгосптехніки та будинок з терасою для обслуговуючого персоналу.

Ландшафтний заказник створений у 2023 році рішенням Житомирської облради з метою збереження видів рослин і тварин, які занесені до Червоної книги, цінних природних комплексів і ландшафтів, а також підтримки екологічного балансу в регіоні. Заказник площею 21 га перебуває під охороною землекористувача – Андрушівської міської ради.

Неправомірними діями підозрюваний заподіяв Андрушівській тергромаді збитків на понад 220 тис грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

прокуратура Житомирська область

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Прокурору пригадали ДТП з потерпілим – кандидату відмовили у внесенні подання про призначення на посаду судді

Події минулого не дозволили кандидату на посаду судді одягнути суддівську мантію.

Статус підприємця не обмежує фізичну особу щодо обсягу її людських прав і свобод, гарантованих Конституцією – КСУ ухвалив рішення

Конституційний Суд України ухвалив Рішення у справі щодо конституційних гарантій прав фізичних осіб-підприємців.

КСУ визнав неконституційною норму про звільнення прокурора у разі реорганізації органу прокуратури чи скорочення штату

Конституційний Суд визнав неконституційною норму, за якою прокурор звільняється з посади у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури.

ФБР закликало жителів Нью-Джерсі не збивати дрони та не наводити лазери на об’єкти у небі

Збройні сили США та розвідувальні служби закликали до спокою на тлі збільшення кількості випадків появи дронів.

В Україні створять Єдиний державний реєстр військовослужбовців, де будуть дані про посадовців СБУ і розвідки – Рада ухвалила закон

У новому Реєстрі будуть також дані про членів родини військовослужбовців, у тому числі СБУ та розвідки, а створювати його будуть за кошти іноземних донорів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Бурка
    Світлана Бурка
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Костянтин Огороднік
    Костянтин Огороднік
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді