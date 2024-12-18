На Житомирщині підприємець спорудив ангар для сільгосптехніки та будинок у ландшафтному заказнику

За даними слідства, без дозвільних документів він збудував ангар для зберігання сільгосптехніки та будинок з терасою для обслуговуючого персоналу.

Підприємця з Житомирської області підозрюють у незаконному спорудженні ангара для сільгосптехніки та будинку у ландшафтному заказнику. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

За даними слідства, він без будь-яких дозвільних документів зайняв понад 1 га землі у межах ландшафтного заказника місцевого значення «Гальчинський».

У такий спосіб підприємець спочатку розширив власну земельну ділянку поруч із заказником, а згодом самовільно здійснив забудову території природно-заповідного фонду. Зокрема, збудував капітальні споруди – ангар для зберігання сільгосптехніки та будинок з терасою для обслуговуючого персоналу.

Ландшафтний заказник створений у 2023 році рішенням Житомирської облради з метою збереження видів рослин і тварин, які занесені до Червоної книги, цінних природних комплексів і ландшафтів, а також підтримки екологічного балансу в регіоні. Заказник площею 21 га перебуває під охороною землекористувача – Андрушівської міської ради.

Неправомірними діями підозрюваний заподіяв Андрушівській тергромаді збитків на понад 220 тис грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.