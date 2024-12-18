Етична поведінка суддів має забезпечувати об’єктивність і неупередженість їх діяльності, — суддя КСУ Галина Юровська

Суддя Галина Юровська під час круглого столу наголосила на важливості дотримання вимоги суддівської етики.

Фото: ccu.gov.ua

Суддя Конституційного Суду України Галина Юровська взяла участь у круглому столі «Сприяння утвердженню доброчесності та професійної етики суддів: досягнення, виклики та подальші кроки», який відбувся 13–14 грудня 2024 року. Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

На заході, що його проведено за участі представників судової влади, громадянського суспільства, науковців і міжнародних експертів, було обговорено ключові питання, зокрема суддівської доброчесності та професійної етики.

Суддя Галина Юровська під час свого виступу наголосила на важливості дотримання вимоги суддівської етики. Підкреслила, що етична поведінка суддів має забезпечувати об’єктивність і неупередженість їх діяльності та сприяти підвищенню авторитету правосуддя.

Окремо Галина Юровська звернула увагу на питання оцінки доброчесності під час проходження конкурсних процедур. Вона зазначила, що така оцінка повинна бути об’єктивною та базуватися на чітких критеріях, які гарантують добір фахівців із бездоганною репутацією та високим рівнем професійності.

Також було акцентовано увагу на потребі збалансованого підходу до прозорості конкурсних процедур. Суддя наголосила, що прозорість є важливим інструментом довіри до процесу відбору, однак вона має застосовуватись домірно, щоб уникнути порушення права кандидатів на захист персональних даних.

Суддя Конституційного Суду України також звернула увагу на важливість процедури відбору суддів КСУ, яка відіграє ключову роль у забезпеченні ефективної роботи Суду. Галина Юровська також наголосила на значенні роботи Дорадчої групи експертів, яка здійснює відбір кандидатів на посади суддів КСУ. Водночас вона зазначила, що після припинення повноважень трьох суддів КСУ у січні 2025 року існує ризик призупинення роботи Конституційного Суду України через відсутність кворуму, що може статися у разі, якщо не буде своєчасно призначено нових суддів. Галина Юровська підкреслила, що своєчасне обрання і призначення суддів Суду є важливим для підтримання його незалежності та ефективності.

Упродовж дводенного заходу учасники обговорили сучасні тенденції у забезпеченні суддівської доброчесності, разом із вирішенням етичних дилем, що постають перед суддями, працівниками апаратів судів та членами органів суддівського врядування під час відбору кандидатів. Значну увагу було приділено аналізу нормативно-правових прогалин, які ускладнюють забезпечення етичності у судовій системі. Представники міжнародних організацій, зокрема Організації економічного співробітництва та розвитку і USAID, поділилися досвідом упровадження найкращих практик у різних країнах світу, що може бути корисним для адаптації в Україні.

Окрім цього, під час круглого столу були презентовані успішні програми з навчання суддів і правників, спрямовані на підвищення рівня обізнаності щодо стандартів професійної етики.

У заході також взяли участь завідувач сектору з питань запобігання і виявлення корупції Секретаріату Суду Людмила Какауліна та науковий консультант судді КСУ Віра Назарова.

Фото: ccu.gov.ua

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