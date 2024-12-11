Владимир Зеленский: «Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить по телефону, чтобы послушать еще и его часовые лекции»

Зеленский заявил после сообщения Виктора Орбана о звонке Путину, что «не нужно играть на собственный имидж за счет единства».

Президент Владимир Зеленский отреагировал на звонок премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Путину. Напомним, что Орбан отметил после этого звонка, что «принимает все возможные дипломатические шаги, чтобы выступить в пользу прекращения огня и мирных переговоров», а также, что «это самые опасные недели российско-украинской войны». Накануне Орбан заявил, что встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом. К разговору присоединились будущий советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолц и бизнесмен Илон Маск.

В свою очередь Зеленский указал, что «мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить по телефону, чтобы послушать еще и его часовые лекции».

«Совершенно понятно, что для достижения реального мира и гарантированной безопасности нужны решимость Америки, единство Европы и настрой всех партнеров на соблюдение целей и принципов Устава ООН.

Не нужно играть на собственный имидж за счет единства – нужно заботиться об общем успехе. Именно единство в Европе всегда приносит успех. Разговоры о войне против Украины, которую ведет Россия, не могут происходить без Украины.

Благодарен Президенту Трампа и многим лидерам Европы, с которыми мы уже работаем вместе, чтобы найти правильные и сильные решения ради настоящего мира», - пояснил Президент Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.