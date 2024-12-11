Виктор Орбан заявил, что Зеленский отказался от прекращения огня на Рождество

По словам Виктора Орбана, он предложил Зеленскому прекратить огонь и совершить обмен пленными, но украинский Президент отказался.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что его страна предложила Украине объявить режим прекращения огня и провести масштабный обмен военнопленными на Рождество, но Президент Владимир Зеленский якобы отверг эту идею. Об этом Орбан написал в соцсети Х.

В частности, венгерский премьер прокомментировал публикацию Президента Украины, который негативно отреагировал на состоявшийся 11 декабря разговор венгерского премьера с Путиным.

Орбан подчеркнул, что в конце венгерского председательства в Совете ЕС Будапешт ужесточил свои усилия по «содействию миру».

«Мы предложили рождественское перемирие и масштабный обмен пленными. Скорбно, что президент Зеленский сегодня четко отверг и исключил это. Мы сделали все, что могли! – написал венгерский премьер.

В то же время Орбан ничего не написал о том, выдвигал ли он такое предложение Путину, и какова была его реакция, если такое предложение действительно было.

Напомним, в твите, который прокомментировал венгерский премьер, Владимир Зеленский отреагировал на звонок Орбана Путину. Зеленский выразил надежду, что Орбан «не будет хотя бы Асаду в Москву звонить по телефону, чтобы послушать еще и его часовые лекции».

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