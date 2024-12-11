Украина может стать членом НАТО до полной деоккупации территорий — Владимир Зеленский

Приглашение в НАТО должно быть предоставлено по всей территории Украины, а действовать Альянс сначала может только на подконтрольных территориях.

Украина может стать членом НАТО в полной деоккупации территорий. В таком случае преимущества от членства в Альянсе могут распространяться только на территории, которые будут под контролем Украины. Об этом отметил Президент Владимир Зеленский в интервью CBS.

По словам Главы государства, приглашение Украины в Альянс может стать честным ответом на то, будет ли страна частью Альянса в будущем.

«Это первый шаг, который дает четкий сигнал Путину или какому-нибудь другому агрессору в будущем – Украина будет членом НАТО», – указал Президент.

Зеленский подчеркнул: Киев понимает, что США и другие страны НАТО не могут принять Украину в Альянс, пока идет полномасштабная война с РФ. И Украина не хочет вовлекать других военных в эту войну.

Президент также подчеркнул, что приглашения вступить в Альянс должны дать Украине в международно признанных границах, поскольку есть международное право и украинская Конституция.

«А вот действие Альянса может быть на ту часть, которую Украина будет контролировать, которую контролирует, а затем с будущим расширением», - указал Глава государства.

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