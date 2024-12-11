Україна може стати членом НАТО до повної деокупації територій — Володимир Зеленський

Запрошення в НАТО має бути надане всій території України, а діяти Альянс спочатку може тільки на підконтрольних територіях.

Україна може стати членом НАТО до повної деокупації територій. У такому разі переваги від членства у Альянсі можуть поширюватись лише на ті території, які будуть під контролем України. Про це зазначив Президент Володимир Зеленський у інтерв'ю для CBS.

За словами Глави держави, запрошення України до Альянсу може стати чесною відповіддю на те, чи країна буде частиною Альянсу в майбутньому.

«Це перший крок, який дає чіткий сигнал Путіну або якомусь іншому агресору в майбутньому - Україна буде членом НАТО», - вказав Президент.

Зеленський наголосив: Київ розуміє, що США та інші країни НАТО не можуть прийняти Україну до Альянсу, доки триває повномасштабна війна з РФ. І Україна не хоче втягувати інших військових у цю війну.

Президент також підкреслив, що запрошення вступити до Альянсу мають дати Україні у міжнародно визнаних кордонах, оскільки є міжнародне право та українська Конституція.

«А ось дія Альянсу може бути на ту частину, яку Україна буде контролювати, яку контролює, а потім з майбутнім розширенням», - вказав Глава держави.

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