Верховний Суд роз’яснив умови поновлення строків звернення до суду для військовослужбовців у період воєнного стану

Особливості застосування процесуальних строків для осіб, які проходять службу в ЗСУ – позиція Верховного Суду.

Верховний Суд у справі №120/359/24 задовольнив касаційну скаргу ветерана війни, який оскаржив повернення його позовної заяви без розгляду судами попередніх інстанцій.

Позивач, мобілізований до Збройних Сил України під час воєнного стану, оскаржив відмову Пенсійного фонду у призначенні йому дострокової пенсії за віком. Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили у відкритті провадження, мотивуючи це пропуском шестимісячного строку для звернення до суду, передбаченого статтею 122 Кодексу адміністративного судочинства України.

Позивач вважав, що має право на дострокову пенсію за віком, а відмова Пенсійного фонду порушує його право на соціальний захист. Пенсійний фонд, своєю чергою, стверджував, що рішення про відмову ухвалено в межах законодавства, а позивач пропустив строк для судового оскарження.

Суди першої та апеляційної інстанцій вказали, що відповідно до статті 122 КАС України строк для звернення до суду становить шість місяців, і зазначені у заяві про поновлення строку обставини не є поважними.

Однак Верховний Суд зазначив, що стаття 123 КАС України допускає поновлення строків звернення до суду, якщо заявник доведе поважність причин їх пропуску. Військова мобілізація та участь у бойових діях можуть бути визнані такими поважними причинами, якщо ці обставини об’єктивно унеможливлювали своєчасне звернення до суду.

Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій, а справу направив для продовження розгляду до Вінницького окружного адміністративного суду.

Правові висновки Верховного Суду

Процесуальні строки та їх поновлення. Верховний Суд підтвердив, що строки звернення до суду, встановлені статтею 122 КАС України, можуть бути поновлені відповідно до статті 123 КАС України, якщо заявник надасть обґрунтовані пояснення та докази поважності причин пропуску.

Суворе застосування строків звернення до суду в умовах воєнного стану може обмежувати конституційне право військовослужбовців на доступ до правосуддя, що суперечить принципу справедливості, закріпленому у статті 2 КАС України.

Особливий статус військовослужбовців. Верховний Суд детально роз’яснив у пункті 57 постанови, що проходження військової служби за мобілізацією може бути підставою для поновлення строку звернення до суду з таких причин:

Обмеження доступу до правової допомоги. Військовослужбовці можуть перебувати у віддалених або небезпечних місцях, де неможливо отримати правову допомогу або підготувати документи для звернення до суду.

Військовослужбовці можуть перебувати у віддалених або небезпечних місцях, де неможливо отримати правову допомогу або підготувати документи для звернення до суду. Виконання службових обов’язків. Служба у Збройних Силах України, особливо в умовах воєнного стану, передбачає повну концентрацію на виконанні військових завдань, що може унеможливлювати звернення до суду.

Служба у Збройних Силах України, особливо в умовах воєнного стану, передбачає повну концентрацію на виконанні військових завдань, що може унеможливлювати звернення до суду. Повага до особливого статусу. Військовослужбовці, виконуючи свій конституційний обов’язок, мають право на захист від невиправданого обмеження доступу до правосуддя, гарантованого статтями 55, 124 та 129 Конституції України.

Військовослужбовці, виконуючи свій конституційний обов’язок, мають право на захист від невиправданого обмеження доступу до правосуддя, гарантованого статтями 55, 124 та 129 Конституції України. Фактор часу. Участь у тривалих військових операціях, навчаннях або відрядженнях може суттєво ускладнювати дотримання строків, передбачених законом.

Постанова Верховного Суду від 29 листопада 2024 року у справі № 120/359/24. (адміністративне провадження №К/990/14363/24).

Автор: Наталя Мамченко

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