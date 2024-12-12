Верховный Суд разъяснил условия возобновления сроков обращения в суд для военнослужащих в период военного положения

Особенности применения процессуальных сроков для лиц, проходящих службу в ВСУ – позиция Верховного Суда.

Верховный Суд по делу №120/359/24 удовлетворил кассационную жалобу ветерана войны, обжаловавшего возвращение его искового заявления без рассмотрения судами предыдущих инстанций.

Истец, мобилизованный в Вооруженные силы Украины во время военного положения, обжаловал отказ Пенсионного фонда в назначении ему досрочной пенсии по возрасту. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в открытии производства, мотивируя это пропуском шестимесячного срока обращения в суд, предусмотренного статьей 122 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Истец считал, что имеет право на досрочную пенсию по возрасту, а отказ Пенсионного фонда нарушает его право на социальную защиту. Пенсионный фонд в свою очередь утверждал, что решение об отказе принято в пределах законодательства, а истец пропустил срок для судебного обжалования.

Суды первой и апелляционной инстанций указали, что в соответствии со статьей 122 КАС Украины срок для обращения в суд составляет шесть месяцев, и указанные в заявлении о возобновлении срока обстоятельства не уважительны.

Однако Верховный Суд отметил, что статья 123 КАС Украины допускает возобновление сроков обращения в суд, если заявитель докажет уважительность причин их пропуска. Военная мобилизация и участие в боевых действиях могут быть признаны такими уважительными причинами, если эти обстоятельства объективно делали невозможным своевременное обращение в суд.

Верховный Суд упразднил решение судов предыдущих инстанций, а дело направил для продолжения рассмотрения в Винницкий окружной административный суд.

Правовые заключения Верховного Суда

Процессуальные сроки и их возобновление. Верховный Суд подтвердил, что сроки обращения в суд, установленные статьей 122 КАС Украины, могут быть восстановлены в соответствии со статьей 123 КАС Украины, если заявитель предоставит обоснованные объяснения и доказательства уважительности причин пропуска.

Строгое применение сроков обращения в суд в условиях военного положения может ограничивать конституционное право военнослужащих на доступ к правосудию, что противоречит принципу справедливости, закрепленному в статье 2 КАС Украины.

Особый статус военнослужащих. Верховный Суд подробно разъяснил в пункте 57 постановления, что прохождение военной службы за мобилизацией может быть основанием для возобновления срока обращения в суд по следующим причинам:

Ограничение доступа к правовой помощи. Военнослужащие могут находиться в отдаленных или опасных местах, где невозможно получить правовую помощь или подготовить документы для обращения в суд.

Выполнение служебных обязанностей. Служба в Вооруженных Силах Украины, особенно в условиях военного положения, предусматривает полную концентрацию на выполнении военных задач, что может исключить возможность обращения в суд.

Уважение особого статуса. Военнослужащие, выполняя свою конституционную обязанность, имеют право на защиту от неоправданного ограничения доступа к правосудию, гарантированного статьями 55, 124 и 129 Конституции Украины.

Фактор времени. Участие в длительных военных операциях, учениях или командировках может существенно усложнять соблюдение сроков, предусмотренных законом.

Постановление Верховного Суда от 29 ноября 2024 г. по делу № 120/359/24. (административное производство №К/990/14363/24).

Автор: Наталя Мамченко

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