Верховный Суд разъяснил условия возобновления сроков обращения в суд для военнослужащих в период военного положения

Верховный Суд по делу №120/359/24 удовлетворил кассационную жалобу ветерана войны, обжаловавшего возвращение его искового заявления без рассмотрения судами предыдущих инстанций.
Истец, мобилизованный в Вооруженные силы Украины во время военного положения, обжаловал отказ Пенсионного фонда в назначении ему досрочной пенсии по возрасту. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в открытии производства, мотивируя это пропуском шестимесячного срока обращения в суд, предусмотренного статьей 122 Кодекса административного судопроизводства Украины.
Истец считал, что имеет право на досрочную пенсию по возрасту, а отказ Пенсионного фонда нарушает его право на социальную защиту. Пенсионный фонд в свою очередь утверждал, что решение об отказе принято в пределах законодательства, а истец пропустил срок для судебного обжалования.
Суды первой и апелляционной инстанций указали, что в соответствии со статьей 122 КАС Украины срок для обращения в суд составляет шесть месяцев, и указанные в заявлении о возобновлении срока обстоятельства не уважительны.
Однако Верховный Суд отметил, что статья 123 КАС Украины допускает возобновление сроков обращения в суд, если заявитель докажет уважительность причин их пропуска. Военная мобилизация и участие в боевых действиях могут быть признаны такими уважительными причинами, если эти обстоятельства объективно делали невозможным своевременное обращение в суд.
Верховный Суд упразднил решение судов предыдущих инстанций, а дело направил для продолжения рассмотрения в Винницкий окружной административный суд.
Правовые заключения Верховного Суда
Процессуальные сроки и их возобновление. Верховный Суд подтвердил, что сроки обращения в суд, установленные статьей 122 КАС Украины, могут быть восстановлены в соответствии со статьей 123 КАС Украины, если заявитель предоставит обоснованные объяснения и доказательства уважительности причин пропуска.
Строгое применение сроков обращения в суд в условиях военного положения может ограничивать конституционное право военнослужащих на доступ к правосудию, что противоречит принципу справедливости, закрепленному в статье 2 КАС Украины.
Особый статус военнослужащих. Верховный Суд подробно разъяснил в пункте 57 постановления, что прохождение военной службы за мобилизацией может быть основанием для возобновления срока обращения в суд по следующим причинам:
Постановление Верховного Суда от 29 ноября 2024 г. по делу № 120/359/24. (административное производство №К/990/14363/24).
Автор: Наталя Мамченко
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