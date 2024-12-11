Віктор Орбан заявив, що Зеленський відмовився від припинення вогню на Різдво

За словами Віктора Орбана, він запропонував Зеленському припинити вогонь та здійснити обмін полоненими, але український Президент відмовився.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що його країна запропонувала Україні оголосити режим припинення вогню та провести масштабний обмін військовополоненими на Різдво, але Президент Володимир Зеленський нібито відкинув цю ідею. Про це Орбан написав у соцмережі Х.

Зокрема, угорський прем’єр прокоментував публікацію Президента України, який негативно відреагував на розмову угорського прем'єра з Путіним, яка відбулася 11 грудня.

Орбан підкреслив, що наприкінці угорського головування в Раді ЄС Будапешт посилив свої зусилля для «сприяння миру».

«Ми запропонували різдвяне перемир’я та масштабний обмін полоненими. Сумно, що президент Зеленський сьогодні чітко відкинув і виключив це. Ми зробили все, що могли!» — написав угорський прем’єр.

Водночас Орбан нічого не написав про те, чи висував він таку пропозицію Путіну, і якою була його реакція, якщо така пропозиція справді була.

Нагадаємо, у твіті, який прокоментував угорський прем’єр, Володимир Зеленський відреагував на дзвінок Орбана Путіну. Зеленський висловив сподівання, що Орбан «не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції».

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