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Президент Зеленський заявив, що Україна не потребує посередництва Орбана у відносинах зі США

16:34, 17 грудня 2024
Володимир Зеленський заявив, що «є різні політики, які піаряться на цьому», згадавши прем'єра Угорщини Віктора Орбана.
Президент Зеленський заявив, що Україна не потребує посередництва Орбана у відносинах зі США
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Прем'єр Угорщини Віктор Орбан не має важелів впливу на Володимира Путіна, крім того, Україна не потребує його посередництва у відносинах зі США, заявив Президент Володимир Зеленський. Про це Глава держави сказав на засіданні Всеукраїнського конгресу місцевих і регіональних влад.

«Ми сильна країна, ми це показали на полі бою під час усієї агресії Путіна. В когось іншого в Європі є такий досвід зараз? Ні в кого. В Орбана є така армія? Ні. Як він буде тиснути на Путіна? Анекдотом, посмішкою? Нехай собі залишить», - сказав Володимир Зеленський, якого цитує Інтерфакс-Україна.

Володимир Зеленський повідомив, що мав кілька зустрічей та розмов з новообраним президентом США Дональдом Трампом.

«Зараз перехідний період у Сполучених Штатах. Я спілкуюсь з президентом Трампом, у нас було кілька зустрічей, розмов. Посередники у цьому мені не потрібні. Є різні політики, які піаряться на цьому», – висловився Президент. – «Прем'єр Орбан, який хоче, знаєте, "якось там, десь там..." - не вийде. Я його не пущу і таких, як він».

Зазначимо, що Президент Володимир Зеленський очікує на встановлення більш тісної співпраці з новообраним президентом США Дональдом Трампом після його інавгурації, що відбудеться 20 січня 2025 року. 

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США Україна Угорщина Дональд Трамп війна Володимир Зеленський Орбан

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