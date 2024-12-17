Президент Зеленський заявив, що Україна не потребує посередництва Орбана у відносинах зі США

Володимир Зеленський заявив, що «є різні політики, які піаряться на цьому», згадавши прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан не має важелів впливу на Володимира Путіна, крім того, Україна не потребує його посередництва у відносинах зі США, заявив Президент Володимир Зеленський. Про це Глава держави сказав на засіданні Всеукраїнського конгресу місцевих і регіональних влад.

«Ми сильна країна, ми це показали на полі бою під час усієї агресії Путіна. В когось іншого в Європі є такий досвід зараз? Ні в кого. В Орбана є така армія? Ні. Як він буде тиснути на Путіна? Анекдотом, посмішкою? Нехай собі залишить», - сказав Володимир Зеленський, якого цитує Інтерфакс-Україна.

Володимир Зеленський повідомив, що мав кілька зустрічей та розмов з новообраним президентом США Дональдом Трампом.

«Зараз перехідний період у Сполучених Штатах. Я спілкуюсь з президентом Трампом, у нас було кілька зустрічей, розмов. Посередники у цьому мені не потрібні. Є різні політики, які піаряться на цьому», – висловився Президент. – «Прем'єр Орбан, який хоче, знаєте, "якось там, десь там..." - не вийде. Я його не пущу і таких, як він».

Зазначимо, що Президент Володимир Зеленський очікує на встановлення більш тісної співпраці з новообраним президентом США Дональдом Трампом після його інавгурації, що відбудеться 20 січня 2025 року.

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