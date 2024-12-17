Тісні контакти з Трампом будуть після його інавгурації — Володимир Зеленський

Президент Зеленський очікує, що команда Трампа продовжить підтримку України та не зупинить допомогу.

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Президент Володимир Зеленський очікує на встановлення більш тісної співпраці з новообраним президентом США Дональдом Трампом після його інавгурації, що відбудеться 20 січня 2025 року. Про це він сказав під час виступу на Конгресі місцевих та регіональних влад у Львові.

Зеленський зазначив, що зараз триває своєрідний період "знайомства" з Трампом, тоді як співпраця з адміністрацією чинного президента США Джо Байдена продовжується.

"Він (Трамп) не може відповідати на багато речей з погляду своїх юридичних своїх можливостей. Поки не було інавгурації нового президента США. І поки цього не було — ми працюємо з президентом Байденом", — сказав Президент.

Також він висловив очікування, що команда Трампа після вступу на посаду продовжить підтримку України та не зупинить допомогу.

Зеленський підкреслив, що розраховує на підтримку українського "плану перемоги" та готовий до нових пропозицій з боку Трампа.

"Я дуже вірю і надіюся, що він буде додавати сили нашому плану, додавати силу у відносинах між Україною і США. І тільки цей союз, сильний союз. Нам потрібні прямі відносини із США. Ми сильна країна. Ми це показали на полі бою під час всієї агресії Путіна", — сказав Президент.

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