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Володимир Зеленський підписав закон про захист жертв сексуального насильства в умовах війни

16:16, 17 грудня 2024
Президент підписав закон, що надає репарації жертвам сексуального насильства під час війни.
Володимир Зеленський підписав закон про захист жертв сексуального насильства в умовах війни
Фото: ОП
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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4067-IX (реєстраційний номер 10132), який визначає статус осіб, постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного зі збройною агресією Російської Федерації проти України, та запроваджує механізм надання невідкладних проміжних репарацій.

Цей закон на законодавчому рівні закріплює поняття «сексуальне насильство, пов'язане зі збройною агресією», а також визначає основні засади державної політики у сфері правового та соціального захисту постраждалих осіб. Зокрема, закон передбачає надання потерпілим невідкладних проміжних репарацій для забезпечення їхніх прав і соціальної підтримки в умовах війни.

Завдяки цьому законодавчому акту держава визнає сексуальне насильство під час війни як частину воєнних злочинів і зобов'язується надавати постраждалим необхідну допомогу.

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закон злочин війна насильство Володимир Зеленський

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