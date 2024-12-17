Владимир Зеленский подписал закон о защите жертв сексуального насилия в условиях войны

Президент подписал закон, предоставляющий репарации жертвам сексуального насилия во время войны.

Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 4067-IX (регистрационный номер 10132), который определяет статус лиц, пострадавших от сексуального насилия, связанного с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, и вводит механизм предоставления неотложных промежуточных репараций.

Этот закон на законодательном уровне закрепляет понятие «сексуальное насилие, связанное с вооруженной агрессией», а также определяет основные принципы государственной политики в сфере правовой и социальной защиты пострадавших лиц. В частности, закон предусматривает предоставление пострадавшим неотложных промежуточных репараций для обеспечения их прав и социальной поддержки в условиях войны.

Благодаря этому законодательному акту государство признает сексуальное насилие во время войны как часть военных преступлений и обязуется оказывать пострадавшим необходимую помощь.

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