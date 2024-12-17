У Києві покарали водія позашляховика, який заблокував проїзд іншим автомобілям

У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.

У Печерському районі Києва покарали водія транспортного засобу Volkswagen, який заблокував проїзд іншим транспортним засобам.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці провели з керманичем профілактичну бесіду, щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та склали на нього відповідні адміністративні матеріали.

У поліції нагадали, що згідно з п. 15.4 ПДР України, водіям не дозволяється ставити транспортні засоби на проїзній частині у два і більше ряди.

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