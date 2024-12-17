Реальні мирні переговори можуть початися тільки тоді, коли Росія втратить здатність воювати — Єрмак

За словами керівника Офісу Президента, поки Росія не вичерпає свої ресурси, мирні переговори неможливі.

Фото: Politico

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що реальні переговори про сталий мир можуть початися лише тоді, коли у Росії не залишиться ресурсів для продовження війни.

Про це він заявив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад у Львові, додавши, що тільки сильні країни можуть розраховувати на підтримку. Єрмак зазначив, що для досягнення мирних переговорів важливо змусити Росію до справедливого миру, а не дозволити їй використати паузу для відновлення сил і наступу.

Він також нагадав, що у жовтні президент України Володимир Зеленський представив «План перемоги», який включає реальні механізми завершення війни та досягнення справедливого миру. За словами Єрмака, 1087 з 1261 місцевих рад в Україні підтримали цей план.

«Результати великою мірою залежать від позиції наших ключових партнерів: Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Данії, Польщі, Норвегії, Японії, Нідерландів та інших країн Європейського Союзу та світу. І наші регіони продовжують велику роботу з партнерами в цих країнах», — додав Єрмак, наголошуючи на важливості співпраці з міжнародними партнерами.

Керівник ОП також підкреслив, що Росія не хоче завершення війни, а прагне капітуляції України.

«Наш ворог хоче не закінчення війни, він хоче нашої капітуляції, нашої і наших союзників. Якщо Росію не змусити до справедливого миру, то миру не буде. Буде пауза і цю паузу Москва використає для відновлення сил і продовження наступу», – зазначив Єрмак.

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