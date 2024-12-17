Засідання Всеукраїнського Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України – трансляція

Володимир Зеленський бере участь в обговоренні плану стійкості України на 2025 рік.

Президент України Володимир Зеленський взяв участь в засіданні Всеукраїнського Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

Це підсумкова зустріч конгресу за річними результатами та обговорення підтримки громад на стійкості України в 2025 році – будівництво фортифікаційних споруд, відновлення після обстрілів.

Участь в засіданні також бере Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський та Міністр оборони Рустем Умєров. Також заплановані доповіді щодо оборонного вітчизняного виробництва.

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