За 11 місяців ВРП внесла Володимиру Зеленському подання про призначення 464 суддів

Вища рада правосуддя упродовж 11 місяців цього року прийняла рішення про внесення Президентові України Володимиру Зеленському подання про призначення на посади 464 суддів до місцевих судів.
Такі дані навели у ВРП.
Зокрема, з них:
Протягом вказаного періоду Президентові внесено подання про призначення 464 кандидатів на посади суддів.
З початку 2024 року склали присягу українському народові та набули повноважень 385 суддів, вказали у ВРП.
Окрім того, Вища рада правосуддя повідомила, що упродовж одинадцяти місяців 2024 року ухвалила рішення щодо звільнення 256 суддів.
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