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За 11 місяців ВРП внесла Володимиру Зеленському подання про призначення 464 суддів

14:45, 17 грудня 2024
З початку року присягу склали та набули повноважень 385 суддів
За 11 місяців ВРП внесла Володимиру Зеленському подання про призначення 464 суддів
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Вища рада правосуддя упродовж 11 місяців цього року прийняла рішення про внесення Президентові України Володимиру Зеленському подання про призначення на посади 464 суддів до місцевих судів.

Такі дані навели у ВРП.

Зокрема, з них:

  • до місцевих загальних судів — 405 суддів;
  • до місцевих адміністративних судів – 31 судді;
  • до місцевих господарських судів — 28 суддів.

Протягом вказаного періоду Президентові внесено подання про призначення 464 кандидатів на посади суддів.

З початку 2024 року склали присягу українському народові та набули повноважень 385 суддів, вказали у ВРП.

Окрім того, Вища рада правосуддя повідомила, що упродовж одинадцяти місяців 2024 року ухвалила рішення щодо звільнення 256 суддів.

 

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