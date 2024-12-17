За 11 месяцев ВСП внес Владимиру Зеленскому представление о назначении 464 судей

Высший совет правосудия в течение 11 месяцев этого года принял решение о внесении Президенту Украины Владимиру Зеленскому представления о назначении на должности 464 судей в местные суды.
Такие данные привели в ВСП.
В частности, из них:
В течение указанного периода Президенту внесено представление о назначении 464 кандидатов на должности судей.
С начала 2024 года приняли присягу украинскому народу и получили полномочия 385 судей, указали в ВСП.
Кроме того, Высший совет правосудия сообщил, что в течение одиннадцати месяцев 2024 принял решение об увольнении 256 судей.
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