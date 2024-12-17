За 11 месяцев ВСП внес Владимиру Зеленскому представление о назначении 464 судей

С начала года присягу приняли и получили полномочия 385 судей.

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Высший совет правосудия в течение 11 месяцев этого года принял решение о внесении Президенту Украины Владимиру Зеленскому представления о назначении на должности 464 судей в местные суды.

Такие данные привели в ВСП.

В частности, из них:

в местные общие суды — 405 судей;

в местные административные суды – 31 судьи;

в местные хозяйственные суды — 28 судей.

В течение указанного периода Президенту внесено представление о назначении 464 кандидатов на должности судей.

С начала 2024 года приняли присягу украинскому народу и получили полномочия 385 судей, указали в ВСП.

Кроме того, Высший совет правосудия сообщил, что в течение одиннадцати месяцев 2024 принял решение об увольнении 256 судей.

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