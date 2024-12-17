Практика судов
  1. В Украине

За 11 месяцев ВСП внес Владимиру Зеленскому представление о назначении 464 судей

14:45, 17 декабря 2024
С начала года присягу приняли и получили полномочия 385 судей.
За 11 месяцев ВСП внес Владимиру Зеленскому представление о назначении 464 судей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия в течение 11 месяцев этого года принял решение о внесении Президенту Украины Владимиру Зеленскому представления о назначении на должности 464 судей в местные суды.

Такие данные привели в ВСП.

В частности, из них:

  • в местные общие суды — 405 судей;
  • в местные административные суды – 31 судьи;
  • в местные хозяйственные суды — 28 судей.

В течение указанного периода Президенту внесено представление о назначении 464 кандидатов на должности судей.

С начала 2024 года приняли присягу украинскому народу и получили полномочия 385 судей, указали в ВСП.

Кроме того, Высший совет правосудия сообщил, что в течение одиннадцати месяцев 2024 принял решение об увольнении 256 судей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

 

суд судья админсуд назначение местные суды ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Пограничники пошли в наряд на границу, но скрылись – суд решил, кто в этом виноват

Пограничники-земляки сбежали в соседнюю страну, а виновным признали их коллегу-дежурного.

Перед продажей нужно будет снять авто с учета – Верховная Рада приняла изменения в порядок торговли подержанными автомобилями

Перед отчуждением транспортного средства хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговлю транспортными средствами, владелец такого транспортного средства обязан будет снять его с учета.

Верховная Рада приняла закон об упрощении налоговых правил для неприбыльных организаций

Закон предусматривает освобождение от налогообложения налогом на доходы физических лиц сумму благотворительного пожертвования, полученную физическими лицами, осуществляющими публичный сбор благотворительных пожертвований

Верховная Рада приняла законопроект Владимира Зеленского о множественном гражданстве за основу

Основания для утраты гражданства расширят, а понятие «непрерывное проживание на территории Украины» – изменят.

За нарушение запрета на отождествление адвоката с клиентом будут штрафовать до 5100 грн – законопроект

Члены парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности предлагают закрепить в КУоАП и Уголовном кодексе действенные гарантии защиты адвокатов от неправомерного вмешательства, в частности путем штрафа за отождествление в медиа или общественными организациями адвоката с клиентом.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео