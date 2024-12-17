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Средства, собранные волонтерами, будут освобождены от НДФЛ, если их передают благотворительным фондам — принят закон

14:04, 17 декабря 2024
Рада приняла два законопроекта о продлении на 2025 год налоговых и таможенных льгот на военное оборудование.
Средства, собранные волонтерами, будут освобождены от НДФЛ, если их передают благотворительным фондам — принят закон
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Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 17 декабря приняла в целом как закон законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы об освобождении от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины отдельных товаров оборонного назначения 12266, представленный народным депутатом Даниилом Гетманцевым. Также принят связанный с ним законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс 12267.

Они предусматривают налоговые и таможенные льготы, в частности, на ввоз дронов и составляющих к ним.

Средства, собранные волонтерами, будут освобождены от НДФЛ, если их передают благотворительным фондам, сообщил народный депутат от фракции «Слуга Народа» Роман Грищук.

«Законодательные нормы мы разрабатывали с благотворительными фондами. Теперь собранные средства физлицами волонтерами освобождаются от НДФЛ, если их передают благотворительным фондам. Это и так делали, собирая себе в банке средства и затем передавая их в фонды. Но риски обложения таких средств были», – объяснил он.

Депутат добавил, что также появится возможность для некоммерческих организаций помогать военным и их семьям без потери статуса.

«Сейчас если у благотворительного фонда или общественной организации не было этого в уставе, но такую ​​помощь оказывали, то можно было потерять статус неприбыльности», – отметил Грищук.

Принятые законопроекты предусматривают также:

- освобождение от таможенных платежей составляющих импортируемых для производства боеприпасов и снарядов;

- продолжение льгот на ввоз БПЛА, приборов ночного видения, антидроновых ружей;

- расширение льгот по импорту составляющих для всех беспилотников – наземных, водных, а не только БПЛА.

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Верховная Рада Украины закон налоги

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