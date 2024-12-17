Кошти, зібрані волонтерами, будуть звільнені від ПДФО, якщо їх передають благодійним фондам — прийнято закон

Рада прийняла два законопроекти щодо продовження на 2025 рік податкових та митних пільг на військове обладнання.

Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 17 грудня прийняла в цілому як закон законопроект про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України окремих товарів оборонного призначення 12266, поданий народним депутатом Данилом Гетманцевим. Також прийнято пов’язаний з ним законопроект про внесення змін до Митного кодексу 12267.

Вони передбачають податкові й митні пільги, зокрема на ввезення дронів і складових до них.

Кошти, зібрані волонтерами, будуть звільнені від ПДФО, якщо їх передають благодійним фондам, повідомив народний депутат від фракції «Слуга Народу» Роман Грищук.

«Законодавчі норми ми розробляли з благодійними фондами. Відтепер зібрані кошти фізособами волонтерами звільняються від ПДФО, якщо їх передають благодійним фондам. Це і так робили, збираючи собі на банку кошти і потім передаючи їх в фонди. Але ризики оподаткування таких коштів були», – розповів Роман Грищук. Депутат додав, що також з’явиться можливість для неприбуткових організацій допомагати військовим і їхнім сім’ям без втрати статусу. «Зараз, якщо у благодійного фонду чи громадської організації не було цього в статуті, але таку допомогу надавали, то можна було втратити статус неприбутковості», – зауважив Грищук. Ухвалені законопроекти передбачають також: - звільнення від митних платежів складових, які імпортуються для виробництва боєприпасів та снарядів; - продовження пільг на ввезення БПЛА, приладів нічного бачення, антидронових рушниць; - розширення пільг на імпорт складових для всіх безпілотників – наземних, водних, а не тільки БПЛА.

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