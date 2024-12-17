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З 1 січня аптеки в Україні знову підлягатимуть плановим перевіркам

19:54, 17 грудня 2024
Раніше Держлікслужба мала право перевірити аптечний заклад за погодженням з МОЗ.
З 1 січня аптеки в Україні знову підлягатимуть плановим перевіркам
Джерело фото: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images
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З наступного року аптеки в Україні знову підлягатимуть плановим перевіркам Держлікслужби. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю Укрінформу.

Раніше у МОЗ точково реагували на звернення громадян щодо порушень в тих чи інших аптечних закладах і Держлікслужба мала право перевірити аптечний заклад за погодженням з МОЗ. То з 1 січня аптеки будуть планово будуть перевіряти, і передусім планові перевірки проводитимуть в аптеках, які розміщені в закладах охорони здоров’я.

Віктор Ляшко також нагадав, що всі аптечні заклади, які розміщені на території або всередині закладів охорони здоров’я, за ліцензійними вимогами зобов’язані працювати за програмою «Доступні ліки» і мати препарати, які держава реімбурсує.

У разі, якщо в аптечному закладі при лікарні пацієнту відмовили у відпуску препаратів за цією програмою, він може звернутися на гарячу лінію Національної служби здоров’я України (НСЗУ) за номером 16-77. Інформація про порушення передається Держлікслужбі для відповідного реагування.

Щодо питання, що пацієнти купують ліки в таких аптеках, то воно не стосується програми «Доступні ліки», підкреслив міністр. За його словами, у таких випадках потрібно одразу звертатися до адміністрації медзакладу.

«Якщо медзаклад має договір з НСЗУ і працює за пакетами Програми медичних гарантій, лікування повинно повністю компенсуватися коштами Програми медичних гарантій. Якщо ж людині кажуть, що потрібно купити якісь ліки, необхідно інформувати Національну службу здоров’я», – наголосив Ляшко.

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МОЗ Віктор Ляшко аптека

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