Пішов з життя суддя Приморського районного суду Одеси у відставці Віктор Попревич

Відійшов у вічність Віктор Попревич, який більш ніж 30 років обіймав посаду в Суді.

Фото: Приморський районний суд м. Одеси

17 грудня 2024 року, відійшов у вічність суддя Приморського районного суду м. Одеси у відставці Віктор Попревич. Його життя було прикладом беззаперечної відданості служінню правосуддю, високим ідеалам справедливості та верховенства права.

У жовтні 1992 року Віктор Попревич був обраний народним суддею Київського районного народного суду м. Донецька, обіймав посади судді, заступника голови та голови цього суду. У березні 2015 року переведений на посаду судді Приморського районного суду м. Одеси.

Протягом більш ніж 30 років своєї професійної діяльності Віктор Попревич був взірцем чесності, професіоналізму та людяності. Його мудрість, принциповість і справедливість залишили незабутній слід у серцях колег, друзів та всіх, хто мав честь працювати з ним.

В пам’яті працівників судової системи Віктор Попревич назавжди залишиться порядною людиною, висококваліфікованим і досвідченим юристом, який завжди віддано служив Феміді.

Його смерть — це велика втрата для юридичної спільноти, близьких і всіх, хто знав його як людину з великим серцем та щирою душею.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким покійного. Нехай світла пам’ять про нього завжди живе в наших серцях.