Ушел из жизни судья Приморского районного суда Одессы в отставке Виктор Попревич

Отошел в вечность Виктор Попревич, который более 30 лет занимал должность в Суде.

Фото: Приморский районный суд г. Одессы

17 декабря 2024 года, отошел в вечность судья Приморского районного суда г. Одессы в отставке Виктор Попревич. Его жизнь была примером беспрекословной преданности служению правосудию, высоким идеалам справедливости и верховенства права.

В октябре 1992 года Виктор Попревич был избран народным судьей Киевского районного народного суда г. Донецка, занимал должности судьи, заместителя председателя и председателя этого суда. В марте 2015 года переведен на должность судьи Приморского районного суда г. Одессы.

В течение более чем 30 лет своей профессиональной деятельности Виктор Попревич был образцом честности, профессионализма и человечности. Его мудрость, принципиальность и справедливость оставили неизгладимый след в сердцах коллег, друзей и всех, кто имел честь работать с ним.

В памяти работников судебной системы Виктор Попревич навсегда останется порядочным человеком, высококвалифицированным и опытным юристом, который всегда преданно служил Фемиде.

Его смерть – это большая потеря для юридического сообщества, близких и всех, кто знал его как человека с большим сердцем и искренней душой.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. Пусть светлая память о нем всегда живет в наших сердцах.