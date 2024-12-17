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Ушел из жизни судья Приморского районного суда Одессы в отставке Виктор Попревич

14:27, 17 декабря 2024
Отошел в вечность Виктор Попревич, который более 30 лет занимал должность в Суде.
Ушел из жизни судья Приморского районного суда Одессы в отставке Виктор Попревич
Фото: Приморский районный суд г. Одессы
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17 декабря 2024 года, отошел в вечность судья Приморского районного суда г. Одессы в отставке Виктор Попревич. Его жизнь была примером беспрекословной преданности служению правосудию, высоким идеалам справедливости и верховенства права.

В октябре 1992 года Виктор Попревич был избран народным судьей Киевского районного народного суда г. Донецка, занимал должности судьи, заместителя председателя и председателя этого суда. В марте 2015 года переведен на должность судьи Приморского районного суда г. Одессы.

В течение более чем 30 лет своей профессиональной деятельности Виктор Попревич был образцом честности, профессионализма и человечности. Его мудрость, принципиальность и справедливость оставили неизгладимый след в сердцах коллег, друзей и всех, кто имел честь работать с ним.

В памяти работников судебной системы Виктор Попревич навсегда останется порядочным человеком, высококвалифицированным и опытным юристом, который всегда преданно служил Фемиде.

Его смерть – это большая потеря для юридического сообщества, близких и всех, кто знал его как человека с большим сердцем и искренней душой.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. Пусть светлая память о нем всегда живет в наших сердцах.

судья

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