Верховна Рада прийняла закон про спрощення податкових правил для неприбуткових організацій

Закон передбачає звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб суму благодійної пожертви, отриманої фізичними особами, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв.

Джерело фото: Верховна Рада України

Верховна Рада 17 грудня прийняла в цілому як закон законопроект про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України окремих товарів оборонного призначення 12266, поданий народним депутатом Данилом Гетманцевим. Також прийнято пов’язаний з ним законопроект про внесення змін до Митного кодексу 12267.

Так, внесені зміни до Податкового кодексу, зокрема:

продовжено до 1 січня 2026 року дію існуючої пільги з ПДВ на операції з ввезення на митну територію України БПЛА (дронів) та інших товарів, коди згідно з УКТ ЗЕД яких зазначено в пункті 9-24 розділу XXІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу;

доповнено перелік складових та матеріалів, за переліком кодів згідно з УКТ ЗЕД визначеним в пункті 9-27 розділу XXІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу, складовими і матеріалами, що ввозяться на митну територію України підприємствами, які виробляють системи зброї дистанційного керування та боєприпасів (які використовуються з безпілотними системами);

продовжено до 31 грудня року, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан, дію пунктів 12 та 13-2 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість окремих операцій у сфері кінематографії;

уточнено порядок обрахування ціни продажу вживаного транспортного засобу при визначенні бази оподаткування податком на додану вартість у разі постачання вживаного транспортного засобу, придбаного у осіб, не зареєстрованих як платники податку на додану вартість (зміни до пункту 189.3 статті 189 Податкового кодексу);

надано право неприбутковим організаціям здійснювати виплати на користь своїх працівників у вигляді компенсацій та інших додаткових виплат, якщо здійснення таких виплат буде передбачено не тільки установчими документами, а і колективним договором, організаційно-розпорядчими та іншими документами такої неприбуткової організації у розмірі до 5 відсотків доходу неприбуткової організації за податковий рік (відповідна норма була передбачена у першій редакції);

розширено перелік осіб, на користь яких неприбутковим організаціям (на період дії воєнного стану) дозволяється здійснювати передачу майна, надання послуг, здійснювати видатки за рахунок власних доходів (прибутку);

звільнити від оподаткування податком на доходи фізичних осіб суму (вартість) благодійної пожертви, отриманої фізичними особами, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені благодійної організації або на користь благодійної організації від власного імені, від імені або на користь інших бенефіціарів в порядку, визначеному Законом України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”, у розмірі, фактично перерахованому такій благодійній організації чи бенефіціару, від імені та/або на користь яких здійснювався публічний збір благодійних пожертв.

Крім того, вносяться зміни до законів «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», які стосуються уточнення питань застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій під час здійснення діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор з метою повної фіскалізації грального бізнесу.

Законопроект є пов’язаним із проектом Закону про внесення змін до Митного кодексу щодо звільнення від оподаткування ввізним митом окремих товарів оборонного призначення та Закону «Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів» щодо вимог відповідності екологічним нормам.

Слід зазначити, що законопроект ухвалено з врахуванням пропозицій податкового комітету, зокрема, комітетом було передбачено, що виплата компенсацій та інших виплат (в тому числі що є додатковим благом) на користь працівників благодійної організації не є підставою для виключення такої благодійної організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій за умови, що такі компенсації та інші виплати пов'язані з реалізацією цілей і завдань такої благодійної організації і передбачені її установчими документами та/або організаційно-розпорядчими документами та не суперечать Закону «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Розмір таких компенсацій та інших виплат у податковому (звітному) році не повинен перевищувати 25% суми понесених адміністративних витрат такої благодійної організації за податковий (звітний) рік.

Автор: Наталя Мамченко

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