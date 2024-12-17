С 1 января аптеки в Украине будут снова подлежать плановым проверкам

Ранее Госликслужба имела право проверить аптечное учреждение по согласованию с Минздравом.

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Со следующего года аптеки в Украине будут снова подлежать плановым проверкам Госликслужбы. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Укринформу.

Ранее в Минздраве точечно реагировали на обращения граждан по поводу нарушений в тех или иных аптечных заведениях и Госликслужба имела право проверить аптечное учреждение по согласованию с Минздравом. Теперь с 1 января аптеки будут планово будут проверять, и, прежде всего, плановые проверки будут проводить в аптеках, которые размещены в учреждениях здравоохранения.

Виктор Ляшко также напомнил, что все аптечные учреждения, расположенные на территории или внутри заведений здравоохранения, по лицензионным требованиям обязаны работать по программе «Доступные лекарства» и иметь препараты, которые государство реимбурсирует.

В случае если в аптечном заведении при больнице пациенту отказали в отпуске препаратов по этой программе, он может обратиться на горячую линию Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) по номеру 16-77. Информация о нарушениях передается Госликслужбе для соответствующего реагирования.

Что касается вопроса, что пациенты покупают лекарства в таких аптеках, то он не касается программы «Доступные лекарства», подчеркнул министр. По его словам, в таких случаях нужно сразу обращаться в администрацию медучреждения.

«Если медучреждение имеет договор с НСЗУ и работает по пакетам Программы медицинских гарантий, лечение должно полностью компенсироваться средствами Программы медицинских гарантий. Если же человеку говорят, что нужно купить какое-то лекарство, необходимо информировать Национальную службу здоровья», – подчеркнул Ляшко.

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