Практика судов
  1. В Украине

С 1 января аптеки в Украине будут снова подлежать плановым проверкам

19:54, 17 декабря 2024
Ранее Госликслужба имела право проверить аптечное учреждение по согласованию с Минздравом.
С 1 января аптеки в Украине будут снова подлежать плановым проверкам
Источник фото: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Со следующего года аптеки в Украине будут снова подлежать плановым проверкам Госликслужбы. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Укринформу.

Ранее в Минздраве точечно реагировали на обращения граждан по поводу нарушений в тех или иных аптечных заведениях и Госликслужба имела право проверить аптечное учреждение по согласованию с Минздравом. Теперь с 1 января аптеки будут планово будут проверять, и, прежде всего, плановые проверки будут проводить в аптеках, которые размещены в учреждениях здравоохранения.

Виктор Ляшко также напомнил, что все аптечные учреждения, расположенные на территории или внутри заведений здравоохранения, по лицензионным требованиям обязаны работать по программе «Доступные лекарства» и иметь препараты, которые государство реимбурсирует.

В случае если в аптечном заведении при больнице пациенту отказали в отпуске препаратов по этой программе, он может обратиться на горячую линию Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) по номеру 16-77. Информация о нарушениях передается Госликслужбе для соответствующего реагирования.

Что касается вопроса, что пациенты покупают лекарства в таких аптеках, то он не касается программы «Доступные лекарства», подчеркнул министр. По его словам, в таких случаях нужно сразу обращаться в администрацию медучреждения.

«Если медучреждение имеет договор с НСЗУ и работает по пакетам Программы медицинских гарантий, лечение должно полностью компенсироваться средствами Программы медицинских гарантий. Если же человеку говорят, что нужно купить какое-то лекарство, необходимо информировать Национальную службу здоровья», – подчеркнул Ляшко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

    •  

    Минздрав Виктор Ляшко аптека

    Читайте также

    XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

    Лента новостей

    Блоги
    Публикации
    Количество зачетных баллов для адвокатов при повышении квалификации будет зависеть от сложности лекций

    Изменения в Порядок повышения профессионального уровня адвокатов предполагают, что количество баллов за участие в мероприятии, в частности, прослушивании лекции, кроме продолжительности теперь будет учитывать критерий сложности.

    Президент подписал закон, согласно которому суды смогут взимать в пользу граждан штрафы с руководителей органов власти, не выполняющих судебные решения

    Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому в случае отказа в принятии отчета об исполнении судебного решения суд сможет наложить на руководителя субъекта властных полномочий штраф от 60 560 до 121 120 грн, половину которого будут взимать в пользу гражданина, а другую – в бюджет.

    Законопроект Президента об изменении оснований обретения и утраты гражданства Украины направят в Конституционный Суд

    Верховная Рада приняла за основу законопроект о множественном гражданстве, но решила поинтересоваться мнением Конституционного Суда Украины.

    Пограничники пошли в наряд на границу, но скрылись – суд решил, кто в этом виноват

    Пограничники-земляки сбежали в соседнюю страну, а виновным признали их коллегу-дежурного.

    Перед продажей нужно будет снять авто с учета – Верховная Рада приняла изменения в порядок торговли подержанными автомобилями

    Перед отчуждением транспортного средства хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговлю транспортными средствами, владелец такого транспортного средства обязан будет снять его с учета.

    Контакты

    © 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

    Судово-юридична газета

    Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
    Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
    E-mail: [email protected]

    Telegram канал Sud.ua
    XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
    SUD.UA
    Главное о суде
    Фото / Video
    Фото
    Видео