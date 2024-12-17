За 11 месяцев 2024 года было уволено 256 судей — ВСП

223 судей были уволены по общим обстоятельствам и 33 судей были уволены по особым обстоятельствам.

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Высший совет правосудия сообщил, что в течение одиннадцати месяцев 2024 принял решение об увольнении 256 судей. Об этом сообщает официальный сайт ВСП.

По общим обстоятельствам уволено 223 судей, а именно:

- в связи с подачей заявлений об отставке уволены 213 судей, из которых:

128 судей местных судов;

60 судей апелляционных судов;

6 судей Верховного Суда;

7 судей Высшего административного суда Украины;

3 судьи Высшего хозяйственного суда Украины;

9 судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

- в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию уволены 10 судей местных судов.

По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволены 33 судей, а именно:

за совершение существенного дисциплинарного уступки – 27;

на основании подпункта 4 пункта 16-1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины в соответствии с представлениями с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины - 6.

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