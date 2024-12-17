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Упродовж 11 місяців 2024 року було звільнено 256 суддів — ВРП

12:58, 17 грудня 2024
223 суддів було звільнено за загальними обставинами та 33 суддів було звільнено за особливими обставинами.
Упродовж 11 місяців 2024 року було звільнено 256 суддів — ВРП
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Вища рада правосуддя повідомила, що упродовж одинадцяти місяців 2024 року ухвалила рішення щодо звільнення 256 суддів. Про це інформує офіційний сайт ВРП.

За загальними обставинами звільнено 223 суддів, а саме:

- у зв’язку з поданням заяв про відставку звільнено 213 суддів, з яких:

128 суддів місцевих судів;

60 суддів апеляційних судів;

6 суддів Верховного Суду;

7 суддів Вищого адміністративного суду України;

3 судді Вищого господарського суду України;

9 суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

- у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням звільнено 10 суддів місцевих судів.

За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 33 суддів, а саме:

за вчинення істотного дисциплінарного поступку – 27;

на підставі  підпункту  4  пункту 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідно до подань з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – 6.

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суддя звільнення ВРП

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