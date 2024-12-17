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Орбан не пропонував жодного «різдвяного перемир’я» між Україною та РФ, — Михайло Подоляк

12:28, 17 грудня 2024
Що значить «різдвяне припинення вогню», якщо Росія абсолютно точно не буде цього робити, і вона навіть не зацікавлена в тому, щоб не просуватися там на 100 метрів, не рахуючись зі втратами, — заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.
Орбан не пропонував жодного «різдвяного перемир’я» між Україною та РФ, — Михайло Подоляк
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Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан насправді не висував жодної пропозиції щодо "різдвяного перемир’я" між Україною та Росією. За його словами, це інформаційна мініоперація. Про це Подоляк розповів у інтерв’ю журналісту Василю Голованову.

"Ні, немає ніяких пропозицій. Та й які можуть бути пропозиції? Що значить «різдвяне припинення вогню», якщо Росія абсолютно точно не буде цього робити, і вона навіть не зацікавлена в тому, щоб не просуватися там на 100 метрів, не рахуючись зі втратами. На тому чи іншому напрямку вони все більше і більше активують, наприклад, удари по енергетиці: ракетні, дронові удари і так дал", – пояснив радник голови ОП.

Він вважає пропозиції "різдвяного перемир’я" піар-демаршем Орбана та елементом інформаційної операції.

"Я не розумію, на кого розраховані такі інформаційні провокативні заяви. Типу «ми тут запропонували. Одна сторона готова, інша не готова». Ні, це виключно такий піар-демарш пана Орбана. В даному випадку ми бачимо класичну інформаційну таку собі мініоперацію: «Дивіться, тут всі готові до миру, окрім України. Бог з ним, що на них напали, що це їх вбивають і так далі. Хай вони все ж таки зупиняться, не чинять спротив", – сказав Подоляк.

Нагадаємо, що Орбан заявив, що Угорщина буцімто запропонувала Україні встановити на Різдво режим припинення вогню, але Володимир Зеленський нібито відкинув цю ідею.

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росія Україна Угорщина офіс президента Орбан Подоляк

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