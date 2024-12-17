Знущання над військовими у 211 ПМБр — ДБР розпочало розслідування кримінального провадження

Працівники ДБР почали розслідування кримінального провадження щодо знущання над військовими у 211 понтонно-мостовій бригаді.

Фото: vpzhr.gp.gov.ua

Як відомо, слідчі поліції Тернопільської області повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем командиру 211 понтонно-мостової бригади, навколо якої розгорівся скандал щодо знущань з бійців.

Державне бюро розслідувань повідомило, що розпочало розслідування кримінального провадження щодо виявлення можливих фактів застосування посадовцями 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних Сил України нестатутних заходів впливу та насильства до підлеглих.

«Слідство досліджуватиме матеріали, зібрані у ході службових перевірок бригади Головною інспекцією Міністерства оборони України, повідомлення у медіа та соціальних мережах щодо знущань над бійцями.

Зауважимо, що в ДБР до цього не надходило жодних матеріалів щодо цієї ситуації ні від офіційних осіб, ні від бійців бригади», - заявили у Бюро.

Також Державне бюро розслідувань закликало військовослужбовців одразу звертатись до Бюро з офіційними скаргами у разі наявності в їх військових формуваннях подібних випадків, що дозволить не лише оперативно реагувати на порушення, а й уникнути подібних випадків в майбутньому.

Крім того, Національна поліція також проводить розслідування щодо керівництва бригади за фактом залучення підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині, замість їхньої служби в районі бойових дій.

Нагадаємо, головна інспекція Міноборони перевірить інформацію про знущання над військовослужбовцями у 211 понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ.

Крім того, Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що взяв ситуацію під особистий контроль і повідомлятиме про результати перевірки факту знущань з військових.

Раніше у Генштабі відреагували на матеріал журналіствів про знущання над військовослужбовцями у 211 бригаді.

Додамо, народна депутатка Юлія Яцик розповіла подробиці щодо знущань у 211-й ПМБр.

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