Издевательство над военными в 211 ПМБр — ГБР начало расследование уголовного производства

Сотрудники ГБР начали расследование уголовного производства относительно издевательства над военными в 211 понтонно-мостовой бригаде.

Фото: vpzhr.gp.gov.ua

Как известно, следователи полиции Тернопольской области сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением командиру 211 понтонно-мостовой бригады, вокруг которой разгорелся скандал об издевательствах над бойцами.

Государственное бюро расследований сообщило, что начало расследование уголовного производства по выявлению возможных фактов применения должностными лицами 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины неуставных мер влияния и насилия к подчиненным.

«Следствие будет исследовать материалы, собранные в ходе служебных проверок бригады Главной инспекцией Министерства обороны Украины, сообщения в медиа и социальных сетях об издевательствах над бойцами.

Заметим, что в ГБР до этого не поступало никаких материалов по этой ситуации ни от официальных лиц, ни от бойцов бригады», - заявили в Бюро.

Также Государственное бюро расследований призвало военнослужащих сразу обращаться в Бюро с официальными жалобами при наличии в их военных формированиях подобных случаев, что позволит не только оперативно реагировать на нарушения, но и избежать подобных случаев в будущем.

Кроме того, Национальная полиция также проводит расследование по руководству бригады по факту привлечения подчиненных к строительству своего дома в Хмельницкой области, вместо их службы в районе боевых действий.

Как известно, главная инспекция Минобороны проверит информацию об издевательствах над военнослужащими в 211 понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ.

Ранее в Генштабе отреагировали на материал журналистов об издевательствах над военнослужащими.

Кроме того, Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что взял ситуацию под личный контроль и будет сообщать о результатах проверки факта издевательств над военными.

Добавим, народный депутат Юлия Яцик рассказала подробности об издевательствах в 211-й ПМБр.

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