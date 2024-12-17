Командиру 211 бригады, где обнаружили случаи издевательств над бойцами, объявили подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением командиру 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ

Фото: полиция

Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны начала досудебное расследование в отношении должностных лиц 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ, вокруг которой разгорелся скандал насчет издевательств над бойцами. Командиру вручили подозрение в злоупотреблении служебным положением.

По данным СМИ, командиром бригады является Олег Побережнюк.

Следствие установило, що подозреваемый привлек 4 военнослужащих к строительству собственного дома в Хмельницкой области. Их официально включили в приказ о командировке в зону боевых действий в Николаевской области, однако военные находились дома, получая зарплату и боевые выплаты.

"Общая сумма ущерба государству составляет почти миллион гривен. Фигуранту объявили о подозрении по факту злоупотребления служебным положением – ему грозит до 6 лет заключения", - заявили правоохранители.

Кроме того, ГБР проводит расследование по выявлению возможных фактов применения должностными лицами 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ неуставных мер влияния и насилия к подчиненным.

По данным Офиса Генерального прокурора, правоохранители провели санкционированные обыски в воинской части, по месту жительства командира, военнослужащих и на объекте строительства, изъяли документацию и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Напомним, главная инспекция Минобороны проверит информацию об издевательствах над военнослужащими в 211 понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ.

Ранее в Генштабе отреагировали на материал журналистов об издевательствах над военнослужащими.

Народная депутат Юлия Яцик рассказала подробности об издевательствах в 211-й ПМБр.

Кроме того, Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что взял ситуацию под личный контроль и будет сообщать о результатах проверки факта издевательств над военными.

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