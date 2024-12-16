Практика судов
  1. В Украине

В Минобороны проверят данные об издевательствах над военными в 211 понтонно-мостовой бригаде, — Рустем Умеров

16:41, 16 декабря 2024
Главная инспекция Минобороны проверит факты ситуации в 211 понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ.
В Минобороны проверят данные об издевательствах над военными в 211 понтонно-мостовой бригаде, — Рустем Умеров
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главная инспекция Минобороны проверит информацию об издевательствах над военнослужащими в 211 понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Напомним, соответствующее журналистское расследование провела УП.

«Затягивание расследований, семейные подряды, поборы, издевательства над военнослужащими – это неприемлемо на 3 году войны.

Поэтому по моему приказу немедленно начинает работу Главная инспекция Минобороны, которая проверит факты изложенные в статье «Украинской правды» по поводу ситуации в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ.

Мы также выясним, почему так долго продолжалось расследование этих позорных вещей Военной службой правопорядка. Общество ожидает объяснений, почему ситуация не была решена раньше.

Моя позиция как министра четкая: все должны понести наказание», — подчеркнул министр.

Умеров также анонсировал презентацию проекта закона о Военном омбудсмене, который будет заниматься защитой прав военнослужащих и «гарантировать прозрачность в каждом подобном кейсе».

Ранее в Генштабе отреагировали на материал об издевательствах над военнослужащими.

Кроме того, Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что взял ситуацию под личный контроль и будет сообщать о результатах проверки факта издевательств над военными.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ военные армия военнослужащие Минобороны Рустем Умеров

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Основания для утраты гражданства расширят, а понятие «непрерывное проживание на территории Украины» – изменят – Рада рассмотрит законопроект Президента

Верховная Рада рассмотрит законопроект Президента о множественном гражданстве, изменении значения понятия «непрерывное проживание на территории Украины» и оснований утраты гражданства.

ЕС подал в суд на Великобританию за нарушение свободного передвижения по соглашению о Brexit

Европейская комиссия говорит, что у Великобритании «недостатки» в выполнении условий соглашения.

Подача заявлений о предоставлении отсрочки с контактными данными не является уточнением военно-учетных данных – апелляционный суд

Апелляционный админсуд указал, что заявления о предоставлении отсрочки от мобилизации не касаются вопроса уточнения учетных данных, поэтому их подача не может считаться уточнением военно-учетных данных.

Дмитрий Лубинец требует провести служебное расследование в связи с издевательствами над военнослужащими

После публикации данных об издевательствах над военнослужащими Омбудсмен направил письма Генштабу и ВСП.

Не больше, чем на передовой – Верховная Рада рассмотрит законопроект об ограничении 100 тысячами грн зарплаты членам наблюдательных советов, судьям и депутатам

Судьям, членам Высшего совета правосудия и ВККС, членам правительства и наблюдательных советов, депутатам предлагается платить не больше, чем военнослужащим на передовой.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Шумейко
    Олена Шумейко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва