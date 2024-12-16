В Минобороны проверят данные об издевательствах над военными в 211 понтонно-мостовой бригаде, — Рустем Умеров

Главная инспекция Минобороны проверит факты ситуации в 211 понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ.

Главная инспекция Минобороны проверит информацию об издевательствах над военнослужащими в 211 понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Напомним, соответствующее журналистское расследование провела УП.

«Затягивание расследований, семейные подряды, поборы, издевательства над военнослужащими – это неприемлемо на 3 году войны.

Поэтому по моему приказу немедленно начинает работу Главная инспекция Минобороны, которая проверит факты изложенные в статье «Украинской правды» по поводу ситуации в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ.

Мы также выясним, почему так долго продолжалось расследование этих позорных вещей Военной службой правопорядка. Общество ожидает объяснений, почему ситуация не была решена раньше.

Моя позиция как министра четкая: все должны понести наказание», — подчеркнул министр.

Умеров также анонсировал презентацию проекта закона о Военном омбудсмене, который будет заниматься защитой прав военнослужащих и «гарантировать прозрачность в каждом подобном кейсе».

Ранее в Генштабе отреагировали на материал об издевательствах над военнослужащими.

Кроме того, Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что взял ситуацию под личный контроль и будет сообщать о результатах проверки факта издевательств над военными.

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