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Командир отстранен — в Генштабе отреагировали на материал об издевательствах над военнослужащими

15:43, 16 декабря 2024
В Генштабе сообщили о том, какие меры предпринимаются для расследования ситуации в 211 понтонно-мостовой бригаде, где происходили издевательства над военнослужащими.
Командир отстранен — в Генштабе отреагировали на материал об издевательствах над военнослужащими
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В Генеральном штабе ВСУ отреагировали на обнародованную информацию о 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки Вооруженных Сил Украины, где происходили издевательства над военнослужащими. Напомним, соответствующее журналистское расследование провело УП.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал отправить комиссию Военной службы правопорядка для проверки информации о фактах злоупотреблений должностных лиц 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ. Командир части на время расследования был отстранен.

«16 декабря 2024 года в медиа обнародован материал, освещающий факты возможных злоупотреблений должностных лиц 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины. По решению Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины в воинскую часть направлена ​​комиссия Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины для проверки указанной информации», — говорится в сообщении.

В Генштабе пообещали информировать о ходе и результатах проверки.

«В то же время следует отметить, что по отдельным указанным фактам в сентябре этого года уже была проведена служебная проверка. По ее результатам были собраны материалы и переданы в компетентные органы, где возбуждено соответствующее уголовное производство», — отметили в Генеральном штабе ВСУ.

Кроме того, Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что взял ситуацию под личный контроль и будет сообщать о результатах проверки факта издевательств над военными.

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ВСУ военные армия военнослужащие Александр Сырский

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