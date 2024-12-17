Командиру 211 бригади, де виявили випадки знущання з бійців, оголосили підозру

Правоохоронці повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем командиру 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ

Фото: поліція

Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони розпочала досудове розслідування щодо посадовців 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ, навколо якої розгорівся скандал щодо знущань з бійців. Командиру вручили підозру у зловживанні службовим становищем.

За даними ЗМІ, командиром бригади є Олег Побережнюк.

Слідством встановлено, що підозрюваний залучив 4-х військовослужбовців до будівництва власного будинку на Хмельниччині. Їх офіційно включили в наказ про відрядження у зону бойових дій в Миколаївській області, проте військові перебували вдома, отримуючи зарплату та бойові виплати.

"Загальна сума збитків державі становить майже мільйон гривень. Фігуранту оголосили про підозру за фактом зловживання службовим становищем - йому загрожує до 6 років ув’язнення", - заявили правоохронці

Крім того, ДБР проводить розслідування щодо виявлення можливих фактів застосування посадовцями 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ нестатутних заходів впливу та насильства до підлеглих.

За даними Офісу Генерального прокурора, правоохоронці провели санкціоновані обшуки у військовій частині, за місцем проживання командира, військовослужбовців та на об’єкті будівництва. Вилучили документацію та інші речові докази протиправної діяльності.

Нагадаємо, головна інспекція Міноборони перевірить інформацію про знущання над військовослужбовцями у 211 понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ.

Народна депутатка Юлія Яцик розповіла подробиці щодо знущань у 211-й ПМБр.

Крім того, Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що взяв ситуацію під особистий контроль і повідомлятиме про результати перевірки факту знущань з військових.

Раніше у Генштабі відреагували на матеріал журналіствів про знущання над військовослужбовцями у 211 бригаді.

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