Если нет связи, на мобильных операторов теперь можно будет пожаловаться в Дії

Абоненты, у которых исчезла мобильная связь, смогут пожаловаться на данного оператора в приложении Дія.

В приложении Дія можно будет сообщить о проблемах со связью.

То есть, если у вас исчезла мобильная связь, то пожаловаться на данного оператора можно будет в приложении Дія. Напомним, что Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины обязала мобильных операторов обеспечить 10 часов работы сети во время отключений электроэнергии. Об этом идет речь в распоряжении от 15 июля 2024 года.

В частности, как сообщил постоянный представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, на заседании 17 декабря Кабмин утвердил порядок предоставления средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг информационного сообщения об отсутствии возможности получения электронных коммуникационных услуг абонентами мобильной связи.

«Порядок определяет механизм предоставления средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности, с использованием мобильного приложения Дія, информационного сообщения об отсутствии возможности получения электронных коммуникационных услуг с целью осуществления мониторинга качества и доступности электронных коммуникационных услуг, формирования предложений по внесению изменений в законодательство, необходимых для развития сферы электронных коммуникаций», – отметил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.