Якщо немає зв'язку, на мобільних операторів тепер можна буде поскаржитися в Дії

Абоненти, у яких зник мобільний зв'язок, зможуть поскаржитись на даного оператора в застосунку Дія.

У застосунку Дія можна буде повідомити про проблеми зі зв’язком.

Тобто, якщо у вас зник мобільний зв'язок, то поскаржитись на даного оператора можна буде в застосунку Дія. Нагадаємо, що Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України зобов'язала мобільних операторів забезпечити 10 годин роботи мережі під час відключень електроенергії. Раніше оператори могли забезпечити лише 3-4 години роботи після перших відключень. Про це йдеться в розпорядженні від 15 липня 2024 року.

Зокрема, як повідомив постійний представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, на засіданні 17 грудня Кабмін затвердив Порядок подання засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг інформаційного повідомлення про відсутність можливості отримання електронних комунікаційних послуг абонентами мобільного зв’язку.

«Порядок визначає механізм подання засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема, з використанням мобільного додатка Дія, інформаційного повідомлення про відсутність можливості отримання електронних комунікаційних послуг з метою здійснення моніторингу якості та доступності електронних комунікаційних послуг, формування пропозицій щодо внесення змін до законодавства, необхідних для розвитку сфери електронних комунікацій», - зазначив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.