На кордоні з Польщею запрацює новий пункт пропуску – Кабмін озвучив дату

Пункт пропуску буде відкритий для пасажирського та вантажного транспорту.

На українсько-польському кордоні Нижанковичі – Мальховичі з 20 грудня запрацює автомобільний пункт пропуску. Він буде відкритий для пасажирського та вантажного транспорту. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, відповідну угоду між урядами України та Польщі затвердили на засіданні 17 грудня.

«Відкриття нового пункту пропуску зменшить навантаження на вже існуючі. Також це розширює можливості українського експорту», - зазначив Прем'єр.

Водночас, як зазначається, пропуск пішоходів розпочнеться після будівництва відповідної інфраструктури.

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