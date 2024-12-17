Кабмін провів засідання — які рішення ухвалили 17 грудня

Уряд затвердив Положення про систему для автоматизації центрів надання адміністративних послуг «Вулик» та Порядок здійснення моніторингу якості і безпечності нафтопродуктів.

Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів України провів засідання, під час якого розглянув низку питань. Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук:

- Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству культури та інформаційної політики за деякими програмами. Встановлено у 2024 році окремі граничні обсяги фінансової підтримки, що надається для покриття поточних витрат, не забезпечених власними доходами, деяким національним театрам, національним художнім колективам, концертним організаціям, національним і державним цирковим підприємствам, що належать до сфери управління Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

- Затверджено Порядок подання засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг інформаційного повідомлення про відсутність можливості отримання електронних комунікаційних послуг абонентами мобільного зв’язку. Порядок визначає механізм подання засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема, з використанням мобільного додатка Дія, інформаційного повідомлення про відсутність можливості отримання електронних комунікаційних послуг з метою здійснення моніторингу якості та доступності електронних комунікаційних послуг, формування пропозицій щодо внесення змін до законодавства, необхідних для розвитку сфери електронних комунікацій.

- Затверджено Положення про інформаційно-комунікаційну систему для автоматизації центрів надання адміністративних послуг «Вулик». Положення визначає структуру, основні завдання, субʼєктів та функціональні можливості інформаційно-комунікаційної системи для автоматизації центрів надання адміністративних послуг «Вулик», інші питання її функціонування та використання. Внесено зміни до постанови КМУ від 14.03.2012 № 236 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Електронне урядування», якими передбачено, що бюджетні кошти, серед іншого, спрямовуються на інформаційно-комунікаційну систему для автоматизації центрів надання адміністративних послуг «Вулик».

- Затверджено, відповідно до ЗУ «Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів», Порядок здійснення моніторингу якості і безпечності нафтопродуктів в Україні, Порядок здійснення моніторингу обсягів на ринках нафти, нафтопродуктів та скрапленого газу в Україні та Порядок функціонування та ведення електронної системи репортингу, що дозволить створити дієві механізми дослідження ринку нафтопродуктів, забезпечити відповідний рівень якості і безпечності нафтопродуктів на ринку України і виконати взяті Україною зобов’язання відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Порядком здійснення моніторингу обсягів на ринках нафти, нафтопродуктів та скрапленого газу в Україні визначено умови, підстави та процедуру встановлення достовірного обсягу постачання нафти, нафтопродуктів та скрапленого газу для ïx кінцевого споживання на митній території України, включаючи введення в обіг, виробництво, імпорт, запаси, реалізацію та експорт нафтопродуктів, введення в обіг, видобуток, імпорт, запаси, внутрішнє споживання, переробку та експорт нафти та газового конденсату протягом відповідного періоду. Порядком здійснення моніторингу якості і безпечності нафтопродуктів в Україні визначено умови, підстави та процедуру збирання, обробки, передачі, збереження та узагальнення інформації про якість нафтопродуктів, що реалізуються на внутрішньому ринку та відповідність показників якості i безпечності нафтопродуктів діючим Технічним регламентам, державним національним стандартам України. Порядком функціонування та ведення електронної системи репортингу визначено мету створення, структуру, процедуру та вимоги щодо функціонування та доступу до інформації з використанням електронної системи репортингу відповідно до ЗУ «Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів».

- Внесено зміни до додатку 3 «Перелік адміністративних послуг, що надаються Держгеокадастром та його територіальними органами на безоплатній основі» до постанови КМУ від 01.08.2011 № 835 «Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг» щодо виключення адміністративної послуги стосовно висновку щодо меж географічного місця, з яким повʼязані особливі властивості, певні якості та інші характеристики товару. Внесено зміни до Положення про Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру в частині виключення повноважень Держгеокадастру щодо визначення меж географічних місць, з якими повʼязані особливі властивості, певні якості та інші характеристики товару. Внесено зміни до Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, якими передбачено, що одним із основних показників, який оцінюється під час визначення шкоди, завданої земельним ресурсам внаслідок збройної агресії РФ, є витрати, зокрема, на консервацію земельних ділянок, забруднених хімічними речовинами внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час воєнного стану, а також земельних ділянок, на яких розташовані військові інженерно-технічні та/або фортифікаційні споруди.

- Спрямовано за спеціальним фондом державного бюджету кошти у сумі 65 млн. євро у гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку, встановленим на дату проведення операції з продажу іноземної валюти, які надходять відповідно до Угоди між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, про фінансування заходу «Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)» від 07.11.2023 року, Міністерству освіти і науки на бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти» (видатки споживання).

- Внесено зміни до Порядку використання державним підприємством Міністерства оборони України «Державний оператор тилу» коштів, передбачених у державному бюджеті для оборонних закупівель. Зазначені зміни дозволять посилити контроль за використанням бюджетних коштів, що спрямовуються на попередню оплату за державними контрактами у сфері оборони; зменшити ризики нецільового використання коштів через використання небюджетних рахунків та обовʼязкове надання підтвердних документів; підвищити прозорість взаємодії між постачальниками, виконавцями робіт і державними замовниками; оптимізувати фінансові потоки через централізацію руху коштів на небюджетних рахунках, що забезпечує можливість більш оперативного контролю з боку державних органів; гарантії відповідності бюджетних витрат законодавчим вимогам і вимогам захисту національної безпеки.

- Погоджено пропозицію Міністерства освіти і науки щодо реорганізації Донбаської національної академії будівництва і архітектури шляхом приєднання до Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

- Здійснено розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, у 2024 році, в обсязі 41 млн. 428,997 тис. гривень бюджету Харківської міської територіальної громади.

- Здійснено розподіл обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, за IV квартал 2024 року, для 82 бюджетів територіальних громад в обсязі 313 млн. 968,3 тис. гривень.

- Передано єдиний майновий комплекс державної установи «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії» із сфери управління Фонду державного майна у відання Національної академії наук.

- Здійснено в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству юстиції на 2024 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання шляхом зменшення обсягу видатків за програмою «Керівництво та управління у сфері юстиції» на 16 млн. 415,5 тис. гривень; зменшення обсягу видатків за програмою «Забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, під час здійснення заходів, пов’язаних із створенням та впровадженням міжнародних юридичних механізмів відшкодування шкоди, завданої внаслідок міжнародного збройного конфлікту на території України, а також забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини» на 394 тис. гривень; зменшення обсягу видатків за програмою «Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України» на 58 млн. 700,1 тис. гривень та збільшення обсягу видатків за програмою «Виконання покарань установами i органами Державної кримінально-виконавчої служби України» на 4 млн. 300 тис. гривень, збільшення обсягу видатків за програмою «Забезпечення надання безоплатної вторинної правничої допомоги та послуг з медіації» на 71 млн. 209,6 тис. гривень.

- Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству економіки на 2024 рік у загальному та спеціальному фондах державного бюджету, перерозподіл видатків державного бюджету шляхом зменшення обсягу видатків розвитку за спеціальним фондом за програмою «Державне стимулювання створення індустріальних парків» у сумі 312 млн. 109,59 тис. гривень; зменшення обсягу видатків розвитку за загальним фондом за програмою «Компенсація витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення» у сумі 81 млн. 669,74 тис. гривень та збільшення обсягу видатків споживання за програмою «Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги» за загальним фондом у сумі 81 млн. 669,74 тис. гривень та за спеціальним фондом у сумі 312 млн. 109,59 тис. гривень.

- Схвалено проект Угоди у формі обміну нотами між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про відкриття автомобільного пункту пропуску через державний кордон Нижанковичі – Мальховичі та визначення видів руху через нього. Угодою передбачається відкриття 20 грудня 2024 року автомобільного пункту пропуску через державний кордон Нижанковичі - Мальховичі та визначення видів руху через нього, а саме для цілодобового міжнародного пасажирського та вантажного руху транспортними засобами з дозволеною загальною масою до 3,5 тонн, руху автобусів та пішохідного руху. Контроль пішохідного руху розпочнеться після будівництва відповідної інфраструктури. Контроль за вищезазначеним рухом через державний кордон відбуватиметься в об’єктах пункту пропуску, побудованих на території Республіки Польща.

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