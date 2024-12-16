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Били, держали в клетках и требовали деньги — народный депутат Юлия Яцик рассказала подробности об издевательствах в 211-й ПМБр

20:35, 16 декабря 2024
По словам Юлии Яцик, у людей были разрывы внутренних органов, перемолы костей черепа, носа и другие существенные физические повреждения.
Били, держали в клетках и требовали деньги — народный депутат Юлия Яцик рассказала подробности об издевательствах в 211-й ПМБр
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Как известно, главная инспекция Минобороны проверит информацию об издевательствах над военнослужащими в 211 понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ. 

Позже народная депутат Юлия Яцик в комментарии телеканалу «Новости.Live» рассказала подробности событий в 211-й ПМБр

Она отметила, что следственные материалы, полученные ВСК еще 10 сентября, содержат многочисленные доказательства противоправной деятельности: видео, аудиозаписи и свидетельства — сразу передали в ГБР.

По ее словам, «лиц избивали, побои очень серьезные наносились лицам».

«У них требовали деньги с денежного вознаграждения за выполнение боевых действий, требовали определенные проценты прямо на карточку человеку. Более того, лиц, которые не соглашались предоставлять добровольно — избивали», — сообщила она.

Также Юлия Яцик отметила, что у людей были разрывы внутренних органов, перемолы костей черепа, носа и другие существенные физические повреждения.

Кроме того, народная избранница добавила, что некоторых себе держали в «клетках», если они «не соглашались сотрудничать с сыном начальника штаба этой бригады, выполнять задачи, предоставлять средства и тому подобное».

Ранее в Генштабе отреагировали на материал об издевательствах над военнослужащими.

Кроме того, Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что взял ситуацию под личный контроль и будет сообщать о результатах проверки факта издевательств над военными.

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Верховная Рада Украины ВСУ война

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